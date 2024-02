Microsoft reafirma su compromiso con la marca Xbox

Tras semanas de especulaciones, rumores y un sinfín de artículos y publicaciones en redes sociales que predecían una eventual muerte de la marca Xbox, finalmente Microsoft dio su versión oficial relativa a la filosofía de negocios que tendrá en su división de videojuegos en el mediano y largo plazo, con la intención de explorar nuevas oportunidades de negocio.

Mediante un podcast en el que participaron Phil Spencer (CEO de Gaming), Sarah Bond (Presidenta de Xbox) y Mattt Booty (Presidente de Estudios y Contenido), despejaron todas las dudas y dejaron muy claro que la patente Xbox, se encuentra más viva que nunca. A continuación, se muestra lo más relevante.

1) Títulos para otras consolas: Spencer fue conciso y argumentó que no debía de generarse drama al respecto, sosteniendo que cuatro producciones first party llegarán a otras plataformas y aunque no se especificaron los nombres, cada estudio creativo lo dará a conocer en el momento oportuno. Asimismo, se aseguró que Starfield e Indiana Jones and the Great Circle seguirán siendo exclusivos del ecosistema Xbox.

2) Game Pass: Sarah Bond confirmó que existen 34 millones de usuarios, demostrando que el servicio de suscripción sigue siendo una prioridad para la empresa. Se ratificó que todos los videojuegos creados por sus estudios, estarán día uno en esta modalidad, mientras que Diablo IV hará su arribo el 28 de marzo.

3) Xbox no desaparecerá: Con más de 20 años en el mercado, la marca goza del mejor estado de salud y ejemplo de ello, son los atractivos resultados financieros que ha obtenido esta división por la venta de contenido digital y la ambiciosa fusión de Activision Blizzard que se concretó el octubre pasado.

4) Inversión en hardware: Microsoft busca expandir el mercado y continuará fabricando futuras plataformas de videojuegos con la intención de que sean los dispositivos más poderosos y habrá una noticia relacionada a este tema en la temporada navideña del presente año.

5) Nuevos lanzamientos y preservación: Durante 2023 y 2024, Xbox estrenará 10 juegos exclusivos y trabaja en otros más, los cuales se anunciarán en el Xbox Showcase programado para junio, en el marco del extinto E3. Por otro lado, persistirá el compromiso de mantener la retrocompatibilidad entre consolas, tal y como ha ocurrido hasta la fecha.

Las adecuaciones en la estrategia comercial de Microsoft, transcurrirán de manera paulatina con la intención de que en la siguiente década se reduzca al mínimo la cantidad de productos exclusivos para una sola consola, permitiendo maximizar utilidades y hacer crecer su participación de mercado.

Si bien, puede ser considerado como una apuesta arriesgada y de la cual Phil Spencer argumentó que irán aprendiendo sobre la marcha, la realidad es que en los últimos años, Xbox ha roto paradigmas en la industria del entretenimiento, siendo uno de ellos Game Pass, un servicio de suscripción que en sus orígenes fue criticado, pero que ha sido replicado por otros competidores.