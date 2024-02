Microsoft no quiere que compres un Xbox Series X|S

Esta semana se dieron a conocer los resultados de Microsoft relacionados con el más reciente trimestre fiscal. Aquí se reveló que la división de Microsoft Gaming tuvo un crecimiento sustancial en comparación con lo visto durante el mismo periodo de tiempo el año pasado. Sin embargo, también se mencionó que las ventas del Xbox Series X|S han decaído sustancialmente, creando así una paradoja para toda la industria, menos para Xbox.

Amy Hood, CFO de Microsoft, reveló que las ventas de consolas estuvieron por debajo de lo esperado en el último trimestre fiscal, lo cual ha resultado en expectativas bajas para esta área en un futuro. Sin embargo, esto no se debe a un problema con la consola en sí, como sucedió con el Xbox One durante sus primeros años en el mercado. En su lugar, las bajas ventas de hardware son una consecuencia del enfoque que tiene Xbox en estos momentos.

En lugar de enfocarse en vender hardware en donde la gente pueda disfrutar de sus exclusivos, Microsoft desea que la marca de Xbox esté disponible en todos lados. Esto se puede ver claramente con el hecho de que la compañía no ha compartido las ventas de Xbox Series X|S en los últimos años. Por el momento no sabemos exactamente y de manera oficial cuántas de estas consolas se han vendido desde su lanzamiento.

Actualmente, los juegos de Xbox ya no solo están disponible en un Series X|S, sino que los jugadores también pueden acceder a ellos por medio de Game Pass en PC y en dispositivos compatibles con la nube. Los lanzamientos día uno en estas plataformas eliminan por completo la necesidad de tener una consola específica para disfrutar de títulos como Starfield o Senua’s Saga: Hellblade II.

De esta forma, está más que claro que a Xbox no le importa si compras o no una de sus consolas. Lo único en lo que están interesados, es en aumentar sus ganancias al llevar sus propiedades a todos los lugares posibles. Este es el objetivo de Game Pass, y tomando en consideración su reporte financiero, en donde el área de Microsoft Gaming tuvo un desempeño impresionante, están logrando exactamente lo que desean.

Junto a esto, la reciente adquisición de Activision Blizzard King les ha dado una fantástica posición en el mercado móvil. Por si fuera poco, propiedades como Call of Duty y World of Warcraft aún generan millones y millones de dólares al año, y ya se ha dejado en claro que estas series no serán exclusivas de Xbox, al menos no por el momento.

Esta es otra de las razones por las cuales las ventas del Xbox Series X|S han disminuido, y es que Xbox está dispuesto a llevar sus propiedades a otras plataformas. Si bien es cierto que aún conservarán sus exclusivas, la compañía está dispuesta a darle a los usuarios de PlayStation y Switch la oportunidad de jugar algunos de sus títulos más aclamados, como parece que sucederá con Hi-Fi Rush en un futuro.

Conforme Microsoft Gaming le dé un mayor énfasis a Xbox Game Pass y a la posibilidad de jugar sus títulos first party en PC, la nube, o incluso en PlayStation 5, las ventas del Series X|S disminuirán constantemente, algo que parece no molestarlos. En temas relacionados, la llegada de Hi-Fi Rush a otras plataformas es inminente. De igual forma, múltiples tiendas dejarán de vender juegos físicos de Xbox.

Nota del Editor:

Si esto les da resultados, Microsoft y Xbox están en su derecho de cambiar por completo sus modelos de negocios. Al final del día, esto es una industria, y lo que verdaderamente importa es generar dinero. Sin embargo, es triste ver que este cambio pasar en tiempo real. Al final del día, lo importante son los juegos, y si estas experiencias logran ser buenas, el dinero estará en sus bolsillos, sin importar de dónde venga.

Vía: Forbes