The Office podría tener una película

The Office es una de las series más importantes del siglo XXI. La obra original de Ricky Gervais y la adaptación de Estados Unidos a cargo de Craig Daniels ayudaron a popularizar el estilo de mockumentary, y la serie protagonizada por Steve Carell es recordada con amor. Ahora, parece que en un futuro podríamos ver una película enfocada en los personajes que ya conocemos, y múltiples actores están dispuestos a retomar sus papeles.

En su plática en el podcast de Office Ladies, en donde Jenna Fischer y Angela Kinsey, actrices de Pam y Angela respectivamente, ven y discuten episodios de la querida comedia, Bryan Cranston, actor de Malcom el de en medio y director de varios episodios de The Office, señaló que se debería hacer una película de esta serie enfocada en sus personajes a 10 años de su final. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Digamos que no hay una serie reiniciada, pero ¿y si hubiera una película? Algo donde podamos ver dónde están estas personas, estas personas en todo el elenco sobre las que tenemos curiosidad. Nos preguntamos al final: ¿Adónde fueron? ¿Qué fue de ellos?”

Por su parte, Fischer señaló estar dispuesta a retomar su papel de Pam, siempre y cuando Craig Daniels, co-creador de esta versión, esté involucrado en el proyecto. Esto fue lo que comentó:

“Confiaría en ello. Mientras Greg lo escriba y esté a cargo de ello, entonces digo que sí”.

Kinsey también está dispuesto a hacerlo:

“Lo haría por mis hijos porque creo que ellos creen que es divertido”.

Recordemos que durante los últimos meses se ha rumoreado que un reboot de The Office US estaría en desarrollo. Aunque por el momento no hay información oficial, múltiples actores de la serie original han expresado su emoción de ver una nueva versión de la comedia que protagonizaron. Por su parte, Daniels ha señalado que no está interesado en volver a ver la serie que ya hizo, aunque ha mencionado que estaría dispuesto a trabajar en un spin-off o secuela. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con The Office en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el posible reboot de The Office US. De igual forma, existe una versión latina de esta serie.

Nota del Editor:

Es un caso de ironía que muchos han dejado pasar, la idea de un reboot off de The Office US suena como alguien que no puede hacer una investigación sobre su historia. Sin embargo, considerando la importancia de esta producción, tiene mucho sentido hacer este trabajo.

Vía: IGN