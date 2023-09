Habría un reboot para The Office en planeación

Dentro del mercado de la televisión hay series que nunca van a ser olvidadas, una de ellas es The Office, en la cual vemos diferentes situaciones de cómo se trabaja en una oficina de los Estados Unidos, todo captado con una cámara estilo documental. Lo que más ha gustado de la misma son sus personajes como Michael Scott, y por esa misma razón, hay personas que no quisieran un remake o algo similar.

Si bien se tuvo una despedida digna en el año 2013 por parte de su elenco, parece que las televisoras quieren que las cosas se adapten a nuestros tiempos y eso será mediante un reboot. Según lo mencionado por Matthew Belloni, este programa ya estaría en camino, pero no se dan detalles sobre si volverán los actores originales o si serán completamente nuevos conservando los nombres que la gente conoce.

Algo que también llama la atención, es el hecho de que el anuncio oficial por parte de los dueños de los derechos de la emisión se hará en cuanto termine la huelga de guionistas en Hollywood, esto para tener una exposición mucho mayor. Eso significa, que si bien las grabaciones no podrán iniciarse debido a que los actores están indispuestos, de menos el guión puede empezar la producción.

Vale la pena mencionar, que en caso de que se vuelva algo oficial, uno de los involucrados será ni más ni menos que Greg Daniels, quien en su momento fue uno de los responsables originales de la franquicia, al menos en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera la esencia del material que inició en 2005 quedaría de alguna forma impregnado en la nueva generación.

Los usuarios han visto The Office sienten que es atemporal, por lo que renovarla no tendría sentido para muchos. Recuerda que este programa se puede ver en su totalidad en servicios de streaming como Netflix.

Vía: Puck News

Nota del editor: Yo ni siquiera he terminado de ver la original, por lo que realmente no me llama un reboot. Por los pocos capítulos me parece muy fresca y hay elementos que no se sienten fuera de lugar respecto a nuestros tiempos actuales.