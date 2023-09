Rumor: Supermassive Games trabaja en juego de Scream

El usuario de X (Twitter) conocido como TheTipster, quien según varias fuentes tiene un historial bastante confiable, ha afirmado que la serie de películas Scream estan siendo adaptadas a un videojuego, y que Supermassive Games podría ser el equipo detrás de este nuevo proyecto.

Recuerda: esto es solo un rumor en este momento, así que no te emociones demasiado. Para ser justos, yo estaría completamente a favor de un videojuego de Scream en el mismo formato que los juegos de Supermassive, como The Dark Pictures y The Quarry; la serie sería una excelente elección para ese tipo de experiencia, con jugadores siguiendo a un grupo de jóvenes adultos acosados por el icónico Ghost Face.

since it’s being discussed online…

based on what i heard back in May there is indeed a game based on the Scream franchise in development. I never heard of a developer at the time but in all honesty Supermassive Games lines up pretty well. pic.twitter.com/5xycWfNhZH

— The Tipster (@thetipsterVG) September 25, 2023