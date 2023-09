Este es el deseo que no pueden cumplir las esferas del dragón

La saga de Dragon Ball está más vigente que nunca, puesto que sus episodios realmente no han pasado de moda desde aquellos años en los que se emitía el programa originalmente, y ahora con más fans en el bolsillo, han surgido muchos datos sobre su lore. Entre ellos hay algo bastante llamativo en relación a los artefactos que le dan nombre a la obra de Akira Toriyama, claro que hablamos de las esferas del dragón.

Algo que se ha recalcado en las reglas de la saga, es que hay ciertos deseos que no se pueden cumplir al reunir las siete, entre ellos tenemos el que no puede revivir a personas más de una vez (lo cual se modificaría después), a eso se suma que si quieren transportan a una persona a cierto lugar primero esta debe aprobar que quiere viajar, de lo contrario, no hay manera de que se cumpla, algo que vimos cuándo Gokú quiso volver por su cuenta a la tierra.

Otro de las reglas, es que no puede llevarse a cabo un deseo que supere el poder del propio dragón, por lo que como vimos en la película de La Batalla de los Dioses, el dragón no tuvo manera de cederle a Gokú el poder de una entidad de tal magnitud porque va más allá de sus capacidades. Incluso, se vio un momento que Sheng-long le tiene gran respeto a Bills y no quiere hacer algo que lo haga enfadar.

En resumen, si bien hay cierta inconsistencias con el uso de los esferas, es un elemento que el autor siempre busca justificar del alguna manera, no importa si la solución tiene algo de sentido y sobre todo que no deje satisfechos a los fans. Eso sí, el mítico dragón con el pasar del tiempo ha pasado a ser una entidad ya no tan respetada como antes, pues la gente nunca olvidará la primera vez que salió en pantalla.

Recuerda que la saga de Dragon Ball se puede ver en servicios como Crunchyroll.

Vía: GM

Nota del editor: No niego que en más de una ocasión he notado inconsistencias en Dragon Ball, pero es algo que le gusta a los fans, cuando sacan nuevas reglas a la ecuación. Esos sí, al menos Toriyama trata de dar una explicación aunque sea absurdo.