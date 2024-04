La prometedora evolución del MMO de League of Legends tendrá que esperar

El universo de League of Legends se prepara para avanzar en una nueva dirección. Riot Games, el estudio detrás de este fenómeno global, lleva años trabajando en un proyecto de MMO (Massively Multiplayer Online) basado en el mundo de Runeterra, que busca desde llevar a los jugadores a una inmersión más profunda dentro de League of Legends, hasta explorar nuevas posibilidades en el sector de las apuestas eSports. Sin embargo, el camino hacia su realización ha sido todo menos directo, marcado por reinicios y una visión en constante evolución para asegurar que el resultado final supere las expectativas de los jugadores de todo el mundo.

Un nuevo comienzo para el MMO de League of Legends

A finales de 2020, se anunciaron por primera vez los planes de Riot Games de desarrollar un MMO ambientado en el universo de League of Legends, lo que generó una ola de emoción entre la comunidad, ansiosa por explorar Runeterra de una manera completamente diferente. Sin embargo, el desarrollo de un proyecto de tal magnitud viene acompañado de numerosos obstáculos.

Marc Merrill, cofundador de Riot Games, reveló que el proyecto había sufrido un reinicio. La decisión de comenzar de nuevo no fue fácil, pero fue impulsada por la comprensión de que la visión inicial del juego no se distinguía suficientemente de lo que los MMO actuales ofrecen. El propósito de Riot es crear algo verdaderamente único en el género, una experiencia que se sienta como una gran evolución y no simplemente como otro MMO con la estética de League of Legends.

Un equipo comprometido con la innovación

Para llevar a cabo su objetivo, Riot ha reunido a un equipo de talentosos desarrolladores liderados por Fabrice Condominas, quien anteriormente trabajó en títulos como Star Wars: Squadrons y en BioWare durante el desarrollo de Mass Effect 3 y Mass Effect: Andromeda. Junto a él, Vijay Thakkar, un veterano en el mundo de los videojuegos con experiencia previa en el desarrollo de juegos móviles y ahora como Director Técnico del MMO de League of Legends. Este equipo tiene la tarea de superar los obstáculos que conlleva reiniciar el desarrollo de un juego tan anticipado.

Con paciencia y confianza

El camino hacia el lanzamiento del MMO de League of Legends es largo, y Riot ha pedido paciencia y confianza a su comunidad. El silencio en cuanto a actualizaciones y novedades no debe interpretarse como un estancamiento, sino como una señal de que el equipo está dedicado a crear algo excepcional. Esta fase de desarrollo intensivo y centrado es crucial para asegurar que el juego final no solo amplíe el universo de League of Legends, sino que también ofrezca una experiencia de juego revolucionaria.

Runeterra, un mundo lleno de posibilidades

La elección de Runeterra como el escenario para el MMO es lógica, dada la rica historia y diversidad de regiones, razas, y tradiciones que el universo de League of Legends ha desarrollado a lo largo de los años. Desde las bulliciosas calles de Piltover hasta las gélidas tierras de Freljord, el juego promete llevar a los jugadores a un viaje por un mundo lleno de aventuras, conflictos y alianzas. La expansión del lore a través de este MMO enriquecerá la experiencia de los jugadores existentes y atraerá a nuevos aventureros ansiosos por explorar los secretos de Runeterra.