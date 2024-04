TikTok comienza a considerar su venta

Después de años de controversias y contiendas legales, el día de ayer se aprobó una ley para prohibir TikTok en Estados Unidos. Sin embargo, si ByteDance, la compañía detrás de esta plataforma, es capaz de vender la red social en menos de nueve meses, los usuarios de este país aún podrán disfrutar de todo lo que aquí encontramos. Lamentablemente para algunos, parece que esto será más complicado de lo que parece.

Si ByteDance no logra concretar la compra de TikTok a una compañía de Estados Unidos, la aplicación ya no estará disponible en este país. Al respecto, la compañía de China ha señalado que esta decisión es inconstitucional, y planean impugnar el resultado ante la justicia. Aunque por el momento no han emitido un comunicado oficial, un nuevo reporte ha revelado que la empresa ya está considerando la venta de esta plataforma, aunque con un par de limitaciones muy importantes.

Para comenzar, ByteDance no planea vender el algoritmo de recomendaciones. Este es, sin lugar a dudas, lo más atractivo que tiene TikTok, y ha sido señalado como una de las principales razones por las cuales la aplicación vale miles de millones de dólares. Sin embargo, sin el algoritmo es probable que algunos interesados ya no tengan la intención de adquirir esta plataforma.

El segundo punto importante es que ByteDance no tiene la intención de vender TikTok a compañías en el sector de tecnología, lo cual también reduce sustancialmente las opciones a su disposición. Aunque por el momento no hay un comunicado oficial por parte de la compañía, todo parece indicar que tendrá un par de problemas para encontrar a un buen comprador.

Recordemos que ByteDance tiene un periodo de nueve meses, el cual se puede extender hasta un año, para vender TikTok a una compañía de Estados Unidos. Si la compra no se logra concretar en el tiempo determinado, la red social ya no estará disponible en este país, afectando a más de 170 millones de usuarios. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la prohibición de TikTok aquí. De igual forma, TikTok ya no le pagará a los usuarios frecuentes.

Nota del Autor:

Este es un momento complicado para TikTok. El no vender el algoritmo es, sin lugar a dudas, el compromiso más grande que la compañía puede hacer, y es probable que muchos de los compradores que estaban originalmente interesados, abandonen todas las negociaciones con ByteDance.

Vía: The Information