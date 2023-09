Jim Ryan: PlayStation Plus es mejor que Xbox Game Pass

Estos documentos de la FTC contra Microsoft, siguen dando de qué hablar. En una declaración reciente descubierta en dichos documentos de Jim Ryan, se reveló que cree, o al menos creía, que PlayStation Plus es un servicio de suscripción de juegos mejor que el Game Pass de Xbox. En algún momento (como los documentos dejan claro), Jim Ryan habló bastante críticamente sobre el tema, hablando pestes sobre Microsoft y su popular servicio de suscripción, y haciendo una afirmación audaz que, en ese momento, PlayStation Plus tenía el doble de suscriptores que Xbox Game Pass.

Para muchos, es un argumento subjetivo, pero para aquellos que respaldan su plataforma respectiva, es un punto innegociable. No vamos a entrar en esa parte del debate, sino que vamos a echar un vistazo a lo que Jim Ryan dijo en estos documentos filtrados de la FTC contra Microsoft:

“Hablé con todos los editores y todos están unánimemente en contra de Game Pass porque destruye el valor, no solo a nivel individual de cada título, sino también a nivel de la industria. El número de suscriptores reciente que Microsoft anunció en enero fue de 25 millones. Estoy seguro de que todos tienen sus propias opiniones sobre esto, pero personalmente esperaba un número mayor dada toda la inversión que han hecho. Nosotros tenemos cerca de 50 millones de suscriptores de PlayStation Plus. Creemos que ofrecemos un servicio de suscripción significativo.”

Entonces, Ryan habló con ‘todos los editores’ en el mundo de los videojuegos y recibió comentarios unánimes: Game Pass es terrible. En enero de 2022, Phil Spencer confirmó que Game Pass había superado los 25 millones de usuarios, y Jim Ryan respondió afirmando que PlayStation Plus tenía 50 millones de suscriptores. Bueno, sí. Eso se debe a que, durante muchos años, PlayStation Plus era el Xbox Live de Sony. Era una suscripción obligatoria para jugar en línea, así que por supuesto que decenas de millones de usuarios tenían membresía. En cambio, Game Pass era, en ese momento, un servicio de suscripción completamente opcional que recompensaba a los jugadores con una biblioteca seleccionada de juegos. Así que, en realidad Game Pass sería más equivalente a PlayStation Now.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: ¿Cuántos suscriptores tiene PlayStation Now Jim? ¿Cuántos juegos? ¿En cuántos países está disponible?