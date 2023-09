Surgen detalles del siguiente juego de Mario en 3D

Este año se le ha podido considerar como uno dedicado a la franquicia de Super Mario, dado que se confirmó su siguiente aventura en tres dimensiones así como juegos individuales de sus amigos del reino champiñón donde se incluye a Peach, Wario y hasta Luigi con un remaster. Sin embargo, parece que no es todo lo que el singular plomero tiene para ofrecernos en los próximos años.

Han surgido rumores por parte de un filtrador conocido como Zippo, en los cuales se está hablando de la siguiente aventura de gran escala del personaje, es decir, un juego nuevo al estilo 3D que aportaría más después de la llegada de Super Mario Odyssey. Expandiendo la mecánica de mundo abierto a algo que no tendría aparentemente algún precedente más que su misma franquicia.

Entre los primeros detalles, se habla de que no habrá mini mundos abiertos como en sus juegos pasados, sino que será de gran escala como pasa con franquicias hermanas, siendo The Legend of Zelda el ejemplo perfecto. También se dice que será una entrega individual y que no va necesariamente ligado a las aventuras pasadas de Mario, algo que la franquicia ha hecho básicamente con cada juego.

El desarrollo corre a cargo por parte de quienes le dieron forma Odyssey y se menciona que los gráficos serán de lo más impresionantes para la saga, y como se trata de un portento gráfico, obviamente no va a ir para la Switch con la que contamos actualmente. De hecho, formaría parte de la alineación de juegos de lanzamiento para la siguiente generación de Nintendo, esto con tal de convencer al usuario de comprar el dispositivo de salida supuestamente en 2024.

Eso sí, la información se debe tocar con pinzas, pero también a tener en consideración. Y es que el usuario ya ha acertado con anterioridad respecto a información de directos de Nintendo. En caso de anunciarse, sería lógico ver su primer avance en la tradicional transmisión de febrero.

Vía: Zippoleaks

Nota del editor: Esta información es bastante interesante, y parece que Nintendo tiene excelentes planes con su franquicia estrella, y aunque sea pretencioso, la verdad no sorprendería de que ese juego se convierta en el próximo estándarte a superar de los plataformas en 3D.