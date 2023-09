El director de operaciones de Capcom ha afirmado que la compañía “declinaría con elegancia” cualquier oferta de adquisición por parte de Microsoft. La empresa tampoco tiene intenciones de adquirir compañías por sí misma, según ha declarado el ejecutivo Haruhiro Tsujimoto. Cuando Bloomberg le preguntó a Tsujimoto, cómo respondería Capcom a una oferta de adquisición por parte de Microsoft, respondió:

“Creo que sería mejor si fuéramos socios iguales”. Esto también se relaciona con la postura actual de Capcom sobre la adquisición de compañías. “Hubo un tiempo en el que fuimos un objetivo”, dijo Tsujimoto, y afirmó que Capcom prefiere un “crecimiento orgánico” en lugar de comprar estudios. “También creo que podemos utilizar socios externos”, añadió, “pero no tenemos intención de adquirir compañías”.

Esta entrevista se produce después de la filtración accidental de documentos y comunicaciones internas de Microsoft la semana pasada, que reveló que la compañía consideró la posibilidad de comprar empresas como Sega, Bungie e IO Interactive.

Hasta la fecha de esta respuesta, Microsoft no ha adquirido ninguno de los estudios mencionados anteriormente, pero su acuerdo revisado con Activision Blizzard es probable que siga adelante después de la aprobación provisional de la CMA la semana pasada.

Los juegos de Capcom continúan teniendo éxito, con la serie Resident Evil a punto de alcanzar los 150 millones de unidades vendidas en toda su historia.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Fuera de que esto no podría suceder… aunque podría haber algún loophole por ahí como poner puro personal japonés o no sé, eso es asunto de los abogados. Aunque Capcom le diera el sí a Microsoft, no lo andaría diciendo en estos momentos, sobretodo en el gran año que está teniendo en 2023.