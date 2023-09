Hideki Kamiya anuncia su partida de PlatinumGames

“Estamos realmente agradecidos por sus ideas creativas, liderazgo y contribución al crecimiento de PlatinumGames desde nuestros inicios hasta el día de hoy”, dice el comunicado de la compañía.

“Creemos que seguirá teniendo éxito en sus futuros proyectos como creador de juegos. Esperamos ver que la industria del juego se convierta en un lugar mejor con él en ella. ¡Le deseamos todo lo mejor para el futuro!”

La decisión “se tomó después de mucha consideración basada en mis propias creencias y de ninguna manera fue una decisión fácil de tomar”, escribió Kamiya desde su propia cuenta de X. “Sin embargo, siento que este resultado es lo mejor. Continuaré creando a mi manera, a la manera de Hideki Kamiya“.

However, I feel this outcome is for the best.

I will continue to create in my Hideki Kamiya way.

I hope you’ll keep your eyes peeled.

(2/2)

— 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) September 25, 2023