Hideki Kamiya menciona que Platinum Games podría hacer varios juegos de Bayonetta

Hace algunos meses atrás al fin ha salido la tercera parte de Bayonetta, juego que ha sido aclamado en cuanto a crítica pero también ha sido una especie de fracaso hablando de las ventas totales. Y a pesar de todo esto, hace poco se anunció un juego más que no está enfocado a la serie principal, lo que indica el interés de seguir haciendo estos videojuegos.

En una entrevista con IGN Japón, Hideki Kamiya de Platinum Games explicaba su creencia de que los creadores deben “tener sus propias convicciones” y hacer los juegos que quieren hacer en lugar de lo que quiere la mayoría de los jugadores. Por lógica tomaron como ejemplo a una de las franquicias icónicas de la compañía que se renovó este año.

Aquí su explicación:

Tomando la propiedad intelectual de Bayonetta como ejemplo, aunque tengo una estructura en mente sobre dónde irá la historia en el futuro, los jugadores solo pueden juzgar la historia que tienen en este momento.

Dirán cosas como que la serie va a terminar porque los creadores no la aman. Quiero que la gente sepa que obviamente no es así. Amo a Bayonetta más que a nadie. ¿Cómo podría no amar a Cereza y a todos los demás personajes que he fomentado durante tanto tiempo?