Nuevo tráiler de Super Mario Bros. Wonder con más gameplay

Este año es bastante importante para Nintendo, dado que hay una serie de juegos interesantes con los que terminará su año, con IPs que en su mayoría han gustado por bastantes generaciones una de ellas , Zelda, ya sacó su juego hace meses. La segunda es Mario, de la cual disfrutaremos premio doble con Super Mario RPG, pero sobre todo con la nueva entrega llamada Super Mario Bros. Wonder.

Para celebrar que ya casi sale a la venta, se ha lanzado un nuevo tráiler en el que vemos más de las mecánicas del juego, haciendo énfasis especial en que se puede cambiar el mundo con las semillas Wonder. A eso se suma el hecho de que personajes como Yoshi y Nabii son el modo fácil para los jugadores novatos en la franquicia.

Aquí lo puedes ver:

Vale la pena mencionar, que aún hay secretos no develados por Nintendo, y eso significa que los jugadores deberán adentrarse a juntar todos los coleccionables dentro de la aventura de dos dimensiones. Por su parte, algo que no ha gustado demasiado a los usuarios es que el multijugador online sigue siendo algo que no convence debido a que le quitan el factor de diversión.

Recuerda que Super Mario Bros. Wonder se lanza el 20 de octubre en Switch.

Nota del editor: Este juego es uno de los que más espero para terminar el año, y sin duda nos va a mantener pegados al Switch por bastantes horas. Ya solo es cuestión de pocos días para tener la copia en nuestras manos.