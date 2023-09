Netflix ha reconocido que la primera temporada de la versión de acción real fue un éxito, y sin duda fue uno de los programas más vistos en las últimas semanas. Dada la extensa e incesante historia de One Piece, la serie finalmente rompió la maldición de las adaptaciones de anime en acción real. Los fanáticos han mostrado el mismo entusiasmo por la serie que por el manga y el anime.

Muchas personas elogiaron a los actores, la animación, la narrativa y los personajes de la primera temporada. La historia de la serie ha seguido siendo fascinante gracias a los personajes desarrollados en la primera temporada. Incluso después de recibir tanta apreciación y éxito, todavía hay algunos espectadores que han expresado su decepción con la serie. Entre ellos se encuentra el famoso Sean Schemmel, quien es la voz desde hace mucho tiempo de Son Goku en la versión en inglés de Dragon Ball.

El actor afirmó que One Piece no lo impresionó y que Hollywood no aprendió nada de la catastrófica Dragonball Evolution. En una entrevista, explicó cómo la industria estadounidense no puede comprender el concepto de live action.

“Es extraño porque tengo una visión desde adentro y he visto a Hollywood intentar descifrar el anime durante toda mi carrera, y aún no lo han logrado. No te das cuenta hasta que los ves, y no estoy del todo seguro de que el género del anime se traduzca bien a cualquier live action. No estoy del todo convencido”.

La popularidad de One Piece de Netflix ha comenzado a cambiar esta reputación para mejor, pero Schemmel sigue sin estar convencido. El actor afirma que tal vez algún día logre persuadirse de lo contrario. A pesar del elenco impecable, la excelente edición y la épica trama, Schemmel cree que Hollywood nunca sería capaz de encontrar la manera perfecta de adaptar el género del anime a un live-action.

Schemmel comparó la decepción de la serie con la película en acción real de Dragon Ball. Dijo que le parece interesante que Hollywood esté tratando con tanto ahínco de entrar en ese espacio pero esté fallando miserablemente. Añadió:

“Sólo he visto parte de la versión en acción real de One Piece, y francamente creo que es terrible. La película live-action de ‘Dragon Ball Z‘ (2009) también fue terrible, pero por una razón diferente. Cambiaron de director a mitad de la producción, incluso antes de comenzarla. Es interesante ver cómo Hollywood ha tratado de aferrarse a esta historia e ingresar en ese espacio… Como figura pública, me siento muy nervioso al decir simplemente, ‘No me gusta realmente la versión live-action de One Piece‘. No es necesariamente culpa del equipo y el reparto”.

Aunque la versión en acción real de One Piece ha dejado su huella en los libros de las series exitosas, todavía hay personas que se sienten decepcionadas con el concepto de live-action y es posible que no lo acepten como un género, al igual que el popular artista de voz de Dragon Ball.

Vía: Fandomwire

Nota del editor: ¿De qué me habla este tipo? Dragon Ball Evolution y One Piece de Netflix estan a millones de años luz de distancia. En el caso de Estados Unidos, es bien fácil. Siempre fallan porque quieren agringar todo y es lo que va a pasaría de nuevo con la supuesta serie Dragon Ball LG+ (busquen eso en TikTok). Las adaptaciones live-action también les quedan horrendas a los japoneses, creo que tiene mucho que ver qué tanto se involucra el mangaka, y en el caso de One Piece el resultado es maravilloso. Ahora hablemos de la calidad de doblaje estadounidense señor Schemel…