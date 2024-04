Problemas de la actualización de Fallout 4 con Xbox Series X/S

Hace poco tiempo se lanzó una nueva actualización de Fallout 4, misma que permite tener una mejora visual para las consolas de actual generación, teniendo así formas de correr el videojuego hasta los 60 cuadros por segundo o la resolución de los 4K para mayor deleite visual. Sin embargo, los errores no podían evitarse, dado que los usuarios de PlayStation no pueden actualizar la versión de PS Plus y ahora se reporta cierto detalles para quienes ya lograron bajar la versión en consolas de Microsoft.

Y es que se ha visto que entre las opciones, Bethesda da a elegir al usuario entre dos modos, el de calidad o el de rendimiento, con el que el usuario deberá decidir dependiendo del tipo de televisión que tenga a su disposición, y con eso acceder a ver corriendo todo fluido con la mejor opción de imagen. Sin embargo, para Xbox Series X/S hay un detalle, pues no importa cual de las dos se seleccione, al final se pone la modalidad de 60 cuadros por segundo, no dejando ver si realmente llega a los 4K.

Acá lo mencionado por uno de los expertos de Digital Foundry, quienes crean contenido especializado en rendimiento:

Fans de Fallout 4 en la próxima generación, puedo confirmar que en este momento solo funciona el modo Rendimiento de 60 fps. La actualización tiene un error. Desactivar el modo Rendimiento aparentemente no hace nada. Se mantiene a 60 fps y el límite de resolución sigue siendo el mismo.

Acá la descripción del juego: