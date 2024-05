Anuncian LEGO de Cal Kestis de Star Wars Jedi: Survivor

Desde hace algunas semanas estaba corriendo el rumor de que habría más figuras físicas de LEGO Star Wars, indicando concretamente que Cal Kestis de la franquicia de los juegos Jedi podría hacer acto de presencia, y eso se estaba pidiendo por parte de los fans desde el primer título.Y para fortuna las cosas no se quedaron en mitos, pues se ha confirmado que este personaje se unirá a la galaxia cúbica dentro de muy poco tiempo.

Según lo que se ha mencionado, el próximo set llamado Imperial Star Destroyer, incluirá a Cal , junto con minifiguras de Darth Vader y otros imperiales importantes de la franquicia. El set Star Destroyer se lanzará el 1 de agosto y costará 170 dólares, contendrá 1.555 piezas y cuando esté terminado medirá más de 6 pulgadas de alto, 18 pulgadas de largo y 11 pulgadas de profundidad.

Por el contenido de las piezas, muchos notarán que esta versión del set es más pequeña que la anterior, lo cual puede ser positivo para algunos o negativo para otros, y es que el anterior ocupaba mucho espacio físico, por lo que hubo fans que tuvieron que regresarlo a la caja para por no tener dónde colocarlo. Por su parte el androide amigo de Cal no está disponible en el set, ya que se puede adquirir de forma separada, algo que no hace demasiado sentido, pero posiblemente los fans querrán hacerse con él.

Acá una descripción del personaje: