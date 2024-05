Supergiant confirma Hades II para consolas

Hades II llegó a PC en early access no hace mucho, y ya se ha convertido en todo un éxito. Pese a que la secuela aún no está disponible en su versión 1.0, muchos ya están catalogando al más reciente trabajo de Supergiant Games como una de las mejores experiencias del año. Si no cuentas con una PC, te dará gusto escuchar que un lanzamiento para consolas ya está en camino.

Aunque los detalles aún no son específicos, Supergiant Games, los desarrolladores, han confirmado que Hades II llegará a consolas en un futuro, es decir, una vez que la versión 1.0 esté disponible. Por el momento, se espera que la secuela continúe en early access en PC hasta finales del 2024.

Esto quiere decir que Hades II podría llegar a consolas a principios del 2025. De esta forma, podemos esperar la secuela en Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Solo nos queda esperar a que los desarrolladores compartan más información al respecto, algo que seguramente sucederá a lo largo de este año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí.

Nota del Autor:

Hades II luce como algo sumamente divertido. Solo veo los videos de la gente jugando en early access, y casi me dan ganas de jugar así, pero no. Me esperaré hasta que la versión 1.0 llegue a consolas en algún punto del próximo año.

Vía: Nintendo Life