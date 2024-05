El desarrollo del nuevo Perfect Dark es un caos

En el 2020, Xbox anunció que un nuevo juego de Perfect Dark estaba en desarrollo, con The Initiative a cargo del proyecto. Han pasado cuatro años desde esto, y no solo no hemos visto cómo luce esta entrega, sino que todo parece indicar que este título es todo un caos a puerta cerrada.

De acuerdo con Jeff Grubb, insider de la industria, The Initiative y Crystal Dynamics, quien también está ayudando, se están enfrentando a varios problemas. Esta información fue respaldada por otros periodistas e insider, quienes aseguran que el desarrollo del nuevo Perfect Dark es todo un caos. Esto fue lo que comentó Grubb al respecto:

“Las consecuencias de esto es, he escuchado cada vez más, que Perfect Dark está en un estado difícil, suena como si estuviera en un estado muy difícil. No parece que realmente se hayan unido de ninguna manera”.

En 2023, IGN reportó que el desarrollo del nuevo Perfect Dark fue reiniciado, y este juego vería la luz día dos o tres años después, es decir, entre el 2025 y 2026. Por su parte, Xbox se ha mantenido en silencio sobre este proyecto. Sin embargo, considerando el reciente cierre de Tango Gameworks, muchos han comenzado a cavar una tumba para The Initiative, equipo que fue creado con este proyecto en mente. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí.

Nota del Autor:

Espero que el nuevo Perfect Dark sea un buen juego, pero todo parece indicar que este no será el caso. Es increíble que alguien como Microsoft, con todos sus recursos, no sea capaz de coordinar a un equipo para entregar un juego. Parece que solo es cuestión de tiempo antes de escuchar que este estudio ha cerrado sus puertas.

Vía: VGC