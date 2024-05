El nuevo Xbox ya tiene fecha de lanzamiento

Durante los últimos meses se ha comentado que Xbox estará lanzando una nueva consola que presuntamente no tendrá disco, proyecto que incluso se ha mostrado en fotografías de gente que asistió a conferencias de tecnología, con una foto que nos deja claro su color es blanco. Por otro lado, también se habla del siguiente paso de generación, y puede que llegue mucho antes de lo que se tiene pensado, o al menos eso dicen los reportes recientes en los medios de comunicación.

La información llega directamente de un minero de datos que se hace nombrar The Ghost Hope, el cual menciona dos datos interesantes: El primero nos dice que la consola será lanzada en algún punto de los meses finales del 2026, el segundo que será lanzado de manera simultánea con el Call of Duty que se encuentre en desarrollo en ese momento. Esto podría establecer, que dicho año podría ser el elegido para que la franquicia ahora propiedad de Microsoft tenga una especie de exclusiva.

Hearing from trusted sources that the next Xbox is planned to be released in late 2026.

Very likely that COD2026 is a day one release for it. pic.twitter.com/qJXmQSzH9F

