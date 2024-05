Durante los últimos días, muchos han cuestionado la rentabilidad de los juegos que llegan a Xbox Game Pass, y han puesto en duda el lanzamiento del siguiente Call of Duty en este servicio día uno. Reportes han señalado que Xbox se encuentra debatiendo este tema, causando conflicto interno. Sin embargo, nueva información asegura que ya se ha tomado una decisión, y parece que los usuarios de Game Pass sí podrán disfrutar del siguiente Call of Duty día uno.

De acuerdo con un reporte por parte de The Wall Street Journal, el siguiente Call of Duty sí llegará día uno a Xbox Game Pass, tomando una decisión controversial que podría afectar sustancialmente el rendimiento de esta entrega. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Microsoft planea una importante reestructuración de su estrategia de ventas de videojuegos, lanzando la próxima entrega de Call of Duty en su servicio de suscripción, en lugar del enfoque lucrativo y tradicional de venderlo únicamente a la carta”.

Si bien esto beneficia a los usuarios de Xbox Game Pass, y es probable que el número de suscriptores aumente, uno de los principales objetivos de la compañía, es innegable el hecho de que esta decisión afectará significativamente el rendimiento comercial. Recordemos que actualmente hay más de 33 millones de usuarios de este servicio. Esto significa que un máximo de 33 millones de copias que no se venderán de forma tradicional.

Aunque por el momento no hay información detallada sobre el siguiente Call of Duty, se espera que este título, el cual rumores indican será una nueva entrega en la serie de Black Ops, tenga su revelación oficial durante el Xbox Games Showcase que se llevará a cabo en junio. Seguido de esto, se podremos disfrutar de una presentación enfocada por completo en este juego.

De igual forma, recordemos que una de las concesiones que prometió Microsoft durante el juicio por la adquisición de Activision Blizzard, fue llevar Call of Duty a las consolas de PlayStation durante los próximos 10 años. Junto a esto, Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha asegurado que llevará más experiencia a la consola de Sony. De esta forma, es más que seguro que el siguiente Call of Duty esté disponible en PlayStation 5 en un futuro. En temas relacionados, Phil Spencer habla sobre Call of Duty en Xbox Game Pass. De igual forma, Sarah Bond revela qué sucederá con esta serie en su servicio de suscripción.

Nota del Autor:

Es probable que el siguiente Call of Duty se convierta en el juego menos vendido de la serie en los últimos años. Xbox está entre la espada y la pared en este caso. Por un lado, no pueden retractarse de su mensaje de llevar todos sus juegos first party día uno a Game Pass, y por el otro están conscientes de que perderán dinero al hacer esto.

Vía: The Wall Street Journal