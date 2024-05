Hace un par de días surgió un reporte que aseguraba que Microsoft estaba seriamente considerando llevar los nuevos juegos de Call of Duty a Xbox Game Pass día uno, puesto que muchos ejecutivos temían que esto iba a provocar la pérdida de ingresos. Sin embargo, Sarah Bond, presidenta de Xbox, ha dejado en claro que esto no será el caso.

En una entrevista con Bloomberg, Bond fue cuestionada sobre el futuro de Xbox Game Pass, y la posibilidad de seguir viendo lanzamientos first party día uno en este servicio de suscripción. Esto fue lo que respondió la ejecutiva al respecto:

“Y la última parte trata sobre Game Pass. Sabemos que a nuestros usuarios principales les encanta Game Pass, Game Pass es una suscripción de juego, obtienes una librería completa de juegos, pero lo más importante es que obtienes todos y cada uno de los juegos que creamos desde el primer día en Game Pass. Y la calidad y amplitud de esos juegos no han hecho más que aumentar con el tiempo. Y verás más juegos realmente importantes en Game Pass a finales de este año”.

Cuando Bond fue cuestionada directamente sobre si los juegos de Activision están involucrados en estos planes, esto fue lo que respondió:

“En toda la pizarra, verás cosas realmente sorprendentes. Y mantener eso como algo realmente especial para los jugadores de Xbox es fundamental para nosotros”.

Si bien Bond no mencionó directamente a Call of Duty, su respuesta deja en claro que los previos rumores y reportes son inciertos, y Xbox sí tiene pensado llevar la siguiente entrega en la exitosa serie de Activision a Game Pass día uno. Lamentablemente, aún no sabemos cuándo sucederá esto.

Aunque se espera que durante la presentación de Xbox Games Showcase que se llevará a cabo el próximo mes de junio se lleve a cabo la revelación oficial del siguiente Call of Duty, aún tenemos que esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, Bond habla sobre el cierre de Tango Gameworks. De igual forma, Microsoft tendrá su propia tienda de juegos móviles.

Nota del Autor:

Esta sigue siendo una situación complicada. Si Call of Duty llega día uno a Game Pass, esos son aproximadamente 30 millones de usuarios que no tienen que pagar un solo centavo para disfrutar de este título, algo que seguramente afectará las ventas del juego. Todo parece indicar que la única forma de generar dinero para Xbox, es con PlayStation.

Vía: Bloomberg