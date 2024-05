Xbox revela por qué cerraron Tango Gameworks

El cierre de Tango Gameworks sigue siendo uno de los casos más controversiales de todo el año. Con cada momento que pasa, nueva información sobre la decisión de Xbox sale a la luz, y ahora fue el turno de Sarah Bond, presidenta de Xbox, de hablar sobre este tema, y explicar por qué se llegó a esta sentencia.

En una reciente entrevista con Bloomberg, Bond fue cuestionado ante la decisión de cerrar Tango Gameworks, un estudio sumamente talentoso que el año pasado nos entregó Hi-Fi Rush, uno de los títulos más aclamados del 2023. En lugar de ofrecer una respuesta concreta y aceptar las consecuencias, la ejecutiva hizo todo lo posible por ofrecer una razón clara. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Una de las cosas que adoro de la industria de los videojuegos es que es una forma de arte. Esto significa que cada éxito para un juego o estudio se convierte en un caso particular, no hay una métrica general sobre la que se compare todo, no para nosotros. Cada vez que afrontamos una decisión importante con un estudio, tenemos en cuenta una gran variedad de factores antes de considerar una decisión. Pero todo ello tiene como objetivo potenciar el éxito de los juegos que creamos, los dispositivos que construimos y los servicios que ofrecemos, para que finalmente podamos cumplir esas promesas”.

Xbox president Sarah Bond responds to a question from Bloomberg's @dinabass about why Hi-Fi Rush developer Tango Gameworks was shut down. Full interview here: https://t.co/te5Trhut0Q pic.twitter.com/LGs0n9iV0t

— Tom Warren (@tomwarren) May 10, 2024