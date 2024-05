Retrasan The Rogue Prince of Persia

The Rogue Prince of Persia es uno de los juegos más esperados del año, y todos los usuarios de PC tendrán la oportunidad de jugar antes que nadie este título gracias al early access. Sin embargo, esto no sucederá tan pronto como muchos esperaban, puesto que se ha confirmado el retraso de The Rogue Prince of Persia.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Evil Empire ha confirmado que The Rogue Prince of Persia ya no estará disponible en early access el próximo 14 de mayo, como originalmente se esperaba. En su lugar, este roguelike estará disponible a finales de este mes. ¿La razón? Hades II. Esto fue lo que comentó el estudio al respecto:

“No todos los días un juego de tu mismo género, que es uno de los más esperados de 2024, se lanza en acceso anticipado una semana antes de lo que tú planeas hacerlo. No somos tan orgullosos como para ignorar las implicaciones que tiene”.

So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow box👇https://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ — Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024

En concreto, The Rogue Prince of Persia fue retrasado debido a dos factores. El primero de estos fue el inesperado lanzamiento de Hades II en early access, uno de los juegos y roguelikes más esperados de todo el año, y título que gran parte del público objetivo de Evil Empire está jugando.

Junto a esto, se ha mencionado que el parche día uno era más grande de lo planeado, por lo que el estudio usará el tiempo adicional para optimizar la experiencia para todos los usuarios. Si bien por el momento se desconoce cuándo es que el early access de The Rogue Prince of Persia estará disponible en PC, el próximo 13 de mayo tendremos más información al respecto. A lo máximo, The Rogue Prince of Persia se ha retrasado dos semanas, por lo que la espera no será tan larga. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, desarrolladores de The Prince of Persia: The Lost Crown quieren hacer un Zelda.

Nota del Autor:

Esta es una espera que tiene sentido. Evil Empire no quiere competir directamente contra Hades II, y esto tiene mucho sentido cuando consideramos el impacto que el primer juego tuvo, y el deseo que tienen todos los fans por la nueva entrega.

Vía: Evil Empire