Estamos a solo 10 días del estreno de Demon Slayer: Infinity Castle en los cines de Japón. Si bien el resto del mundo tendrá que esperar un poco más para disfrutar de esta película, recientemente se dieron a conocer nuevos detalles sobre esta cinta y, entre ellos, se ha revelado la duración del largometraje de anime.

De acuerdo con Anime TV, Demon Slayer: Infinity Castle tendrá una duración de 155 minutos, es decir, poco más de dos horas y media. Esto tiene sentido. Recordemos que esta es la primera parte de una trilogía enfocada en adaptar el final del manga. De esta forma, muchos fans esperan que esta película se encargue de adaptar algunas de las peleas más impresionantes de la historia.

