Fundador de Arkane Studios ataca a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass se encuentra, una vez más, en el centro de las conversaciones en línea. Después de darse a conocer los despidos, cierre de estudio y cancelaciones de proyectos en la división de Microsoft, Raphael Colantonio, fundador de Arkane Studios, uno de los Xbox Game Studios, mencionó que esta plataforma es insostenible y un problema para la industria, lo cual ha dado pie a todo tipo de respuestas.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Raphael Colantonio expresó su opinión sobre Xbox Game Pass, dejando en claro que esta plataforma le hace más daño a la industria de lo que muchos creen. Esto fue lo que comentó:

Why is no-one talking about the elephant in the room? Cough cough (Gamepass)

Como era de esperarse, esta opinión causó todo tipo de respuestas. Desde aquellos que están de acuerdo con Colantonio, hasta quienes defienden Game Pass. Una de las más interesantes proviene de Michael Douse, director de publicaciones de Larian, desarrolladores de Baldur’s Gate 3, quien comentó´:

"what happens when all that money runs out?" is the most vocal concern in my network, and one of the main economic reasons people I know haven't shifted to its business model. The infinite money thing never made any sense.

