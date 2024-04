The Rogue Prince of Persia es confirmado por Ubisoft

Desde hace algunos días atrás se estuvo rumoreando que había un nuevo videojuego de la saga Prince of Persia en desarrollo, el cual no era el remake de Sands of Time y tampoco el reciente Lost Crown, sino que se trataba de una experiencia nueva para la franquicia, concretamente un roguelike. Con eso en mente, muchos llegamos a pensar que no sabríamos nada de esto hasta el próximo Ubisoft Forward, pero parece que no quieren hacer la espera larga, por lo que ya tenemos los primeros detalles en cuestión.

Primero que nada, se establece que el juego lleva nombre de The Rogue Prince of Persia, el cual como indica, si será un título de este genero donde las mazmorras se generan de manera aleatoria y que también los objetos se pierden en cuanto el usuario pierda en la partida. Después, se ha confirmado que Studio Evil está a cargo del proyecto, pues tienen experiencia en otros videojuegos del estilo como Dead Cells, concretamente con la expansión de Return to Castlevania.

Aquí puedes ver el tráiler:

Acá la descripción del juego por parte de Ubisoft:

The Rogue Prince of Persia es un frenético juego de plataformas 2D de tipo roguelite desarrollado por Evil Empire que estará disponible para Steam, en acceso anticipado, el 14 de mayo de 2024. Únete a una comunidad entregada, interactúa directamente con el equipo de desarrollo para crear la mejor experiencia de juego posible y disfruta de actualizaciones de contenido constantes.

Por ahora, solo se confirma que estará en acceso anticipado el 14 de mayo mediante la tienda de Steam. Aún no se confirma si también se lanzará en consolas.

Vía: Ubisoft

Nota del editor: Definitivamente luce bastante bien esta nueva experiencia, y es posible que le vaya hasta mejor que con lo visto en the Lost Crown. Sin embargo, habrá que ver el producto final cuando sea lanzado en Steam.