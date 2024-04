Creadores de Dead Cells estarían trabajando en nuevo Prince of Persia

Este año se lanzó Prince of Persia The Lost Crown, juego que ha sido bien puntuado por los usuarios del mundo y también la prensa, pero el problema ha radicado en las ventas, dado que a ciertas personas realmente no les llamó la atención el regreso de la saga si no se trata del remake de Sands of Time. Sin embargo, Ubisoft no se está rindiendo con la saga y se ha mencionado que contra todo pronóstico, habrá otro juego en camino, lo más llamativo es la posible fecha de lanzamiento que está contemplada hasta este momento.

Según lo mencionado, los creadores de Dead Cells, Evil Empire, estarán a cargo de este nuevo título que lleva el nombre de ‘The Rogue Prince of Persia’, y que se lanzará en acceso anticipado en Steam y marcará el primer lanzamiento de Ubisoft en Steam desde 2019. Lo más llamativo es el género del mismo, pues será el mismo que la expertise de la empresa en cuestión, por lo que no llegaría completo del todo, sino que será algo que se va a ir completando conforme pasan los años y llega el contenido de DLC.

El juego habría estado en desarrollo durante los últimos cuatro años y se dio gracias a una plática entre Evil Empire y Ubisoft en GDC alrededor de 2019, poco después de que naciera el estudio independiente. Por su parte, la dirección artística del juego se inspirará en gran medida en los cómics franco-belgas. Eso significa, que estará alejado de la estética que hemos visto hace algunos meses atrás en el último juego desarrollado por la propia empresa en la división de Montpellier.

La fecha de lanzamiento no queda del todo clara, pero se espera que llegue a la plataforma de Valve a finales de este mismo año para cerrar con broche de oro, algo que puede ser descabellado debido a que el otro título no habría cumplido ni los 12 de meses de haber salido al mercado. Si al final todo esto resulta ser cierto, es muy posible que se anuncie en una nueva edición de Ubisoft Forward, eventos que normalmente se elaboran en el marco de Summer Game Fest.

Recuerda que Prince of Persia The Lost Crown está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Tal vez sea precipitado que lancen otro Prince of Persia tan pronto. Pero con tanto tiempo en desarrollo es posible que ya tuvieran un trato previo, así que ya veremos si lo anuncian o retrasan por factores que realmente tienen algo de lógica.