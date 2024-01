Tras el rotundo éxito de Prince of Persia and the Lost Crown, muchos se preguntan cuál será el siguiente proyecto de Ubisoft Montpellier. Si bien aún no tenemos una respuesta oficial, los desarrolladores responsables por este título han dejado en claro que les gustaría trabajar en un juego de The Legend of Zelda.

Por medio de una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, Christophe Pic, director de mundo, y Rémi Boutin, diseñador senior de juegos, fueron cuestionados ante la posibilidad de trabajar en las propiedades de otras compañías. De esta forma, Pic expresó su deseo de hacer un juego de The Legend of Zelda con un estilo similar a The Adventure of Link. Esto fue lo que comentó:

“Personalmente, me ENCANTARÍA trabajar con la IP de Zelda. ¿Quizás un extraño spin-off basado en Adventure of Link? (y por supuesto Castlevania)”.

Recordemos que Zelda II: The Adventure of Link fue la secuela al título original de NES, el cual nos presentó un estilo de juego en sidescroll y con elementos de RPG que no fueron del agrado de todos los fans, pero a lo largo de los años ha obtenido una buena base de fans, y uno de estos parece ser Christophe Pic. Considerando que Prince of Persia and the Lost Crown es un metroidvania en 2.5D, sería interesante ver a Ubisoft Montpellier tomar las riendas de The Legend of Zelda en un proyecto de este estilo.

Si bien esto puede sonar como un simple sueño para muchos, esta es una posibilidad. Recordemos que Ubisoft y Nintendo han tenido una gran relación, al grado de que Ubisoft Milán se ha encargado de la serie de Mario + Rabbids. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que la división de Montpellier haga algo con The Legend of Zelda en un futuro. Junto a esto, la Gran N ha expresado su interés en dejar que otras compañías utilicen sus propiedades.

Solo nos queda esperar para ver si Ubisoft Montpellier tiene la posibilidad de trabajar junto a Nintendo en un spin-off de The Legend of Zelda, algo que no sería extraño, puesto que existe el precedente de Cadence of Hyrule. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Prince of Persia and the Lost Crown aquí.

Nota del Editor:

Ver a Ubisoft Montpellier trabajar junto a Nintendo sería el sueño de muchos jugadores. Más que The Legend of Zelda, me gustaría ver a este estudio estar a cargo de un nuevo Mario en 2D. El estudio tiene un dominio sobre este género, y si son capaces de hacer algo similar a lo que nos presentó Super Mario Bros. Wonder, estaríamos frente a uno de los mejores títulos del género.

Vía: The Gamer