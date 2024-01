Se filtra remake de Assassin’s Creed IV

Tras el lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage el año pasado, muchos se preguntan cuál será el siguiente paso para la serie. Si bien ya sabemos que una entrega que se llevará a cabo en Japón ya está en desarrollo, un rumor ha señalado que podríamos ver un remake de uno de los títulos más amados de la serie, y nueva información ha respaldado esta posibilidad.

Recientemente, Insider Gaming encontró el perfil de Isaac Tan, diseñador jefe cinematográfico de Ubisoft Singapur, en donde se menciona claramente que el estudio ya está trabajando en un proyecto relacionado con Assassin’s Creed sin anunciar. Si bien por el momento no tenemos más información oficial, todo parece indicar que esta división de la compañía francesa estaría a cargo del remake de Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Recordemos que hace tiempo comenzó a surgir un rumor en donde se señalaba que Ubisoft estaba trabajando en un remake de uno de los títulos más aclamados de la serie, y se señaló a Ubisoft Singapur como el elegido para este trabajo. De esta forma, gracias a la nueva actualización proporcionada por Tan, todo parece indicar que en futuro sería posible revivir las aventuras de Edward Kenway. Recordemos que este estudio es el encargado de Skull & Bones, por lo que saben a la perfección cómo manejar barcos.

Si bien es algo extraño que el primer remake de la serie sea el cuarto título, recordemos que Black Flag es una de las entregas más amadas por los fans y, para muchos, fue el último buen juego en toda la serie. De esta forma, no suena tan descabellada la idea de revivir esta aventura de piratas.

Recordemos que Assassin’s Creed IV: Black Flag llegó al PlayStation 3 y Xbox 360 en el 2013. Desde entonces, tuvo relanzamientos en Wii U, PS4, Xbox One y Switch. Esta fue la primera entrega en dejar a Desmond, el protagonista de los primeros títulos, de lado, una de las decisiones más aclamadas por la comunidad. Junto al gameplay tradicional de la serie, esta entrega se enfocó en la navegación y las batallas marítimas, algo que vimos en Assassin’s Creed III, pero en esta entrega le dio un mayor peso a estos sistemas, algo que también fue del agrado del público en general.

Ahora solo nos queda esperar a que Ubisoft comparta más información sobre este posible proyecto, así como del futuro de la serie. En temas relacionados, se revela al protagonista de Assassin’s Creed Red. De igual forma, se filtró la fecha de lanzamiento para este título.

Nota del Editor:

Sería extraño ver un remake de Assassin’s Creed IV, pero no es una idea a la que me oponga. Este es uno de los títulos que no he jugado en la serie, y si Ubisoft hace rumor una realidad, estaría más que contento de adentrarme a este mundo, especialmente considerando la reputación favorable que tiene entre la comunidad.

Vía: Insider Gaming