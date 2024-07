Gina Carano de The Mandalorian le gana juicio a Disney

La juez Sherilyn Peace Garnett no estuvo de acuerdo con la defensa de Disney, afirmando que la compañía no había proporcionado pruebas de que empleaban a actores con sentido público con el propósito de promover los valores de respeto, la decencia, la integridad o la inclusión, y por lo tanto tenía derecho a despedigarla. Con esta victoria en mano, Carano compartió una emotiva publicación en Instagram en la que dijo que estaba conmovida por la decisión de la corte.

Acá lo mencionado por ella:

Me conmueve hasta las lágrimas. Después de tres años y medio brutales, se me está dando la oportunidad de avanzar en el tribunal de justicia ante el juez y mis pares para limpiar mi nombre. Estoy muy agradecido por esta oportunidad.

Lo que me pasó fue inaceptable, absurdo y abusivo, entre otras cosas. No debería haberme pasado a mí y no debería pasarle a nadie más en el futuro. Que esto se detenga aquí.

Literalmente luché para llegar a donde llegué en mi carrera a través de intensos altibajos, y continuaré esa lucha para seguir haciendo lo que amo. Agradezco a todos los que estuvieron a mi lado y me defendieron, y lamento mucho que a algunos de ustedes les hayan sucedido situaciones similares. Quiero que sepas que te veo y estoy contigo.

Gracias a Elon Musk, un hombre al que nunca he conocido, que tan amablemente me dio la oportunidad de luchar. Gracias por defender la justicia para toda la humanidad. Que Dios los bendiga a usted y a su familia en los años venideros porque Él los ha elegido para un momento como este.