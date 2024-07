Prime Video anuncia nueva precuela de The Boys

En estos días la serie de The Boys retomó su relevancia con el lanzamiento de la temporada 4, y junto con todo esto se reveló que la quinta será última oleada de episodios, dado que los productores y escritores piensan que es momento de despedir a los personajes de una manera gloriosa. Pero mientras el cierre va tomando forma aún hay historias por contar, y si Gen V no fue suficiente para los fans, se está planeando lanzar una serie más que cuente los acontecimientos que se dieron antes de empezar el conflicto principal.

Jensen Ackles y Aya Cash encabezarán y producirán la nombrada Vought Rising, una precuela en la que repetirán sus personajes de Soldier Boy y Stormfront, respectivamente. El productor ejecutivo Paul Grellong, participará como productor ejecutivo y showrunner , proviene de los principales auspicios creativos detrás de la franquicia, y todos serán liderados por el desarrollador, productor ejecutivo y showrunner , Eric Kripke.

Grellong y Kripke son productores ejecutivos junto a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson y Michaela Starr. La serie es producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.

Jensen Ackles announces THE BOYS: VOUGHT RISING, a 1950s prequel series to The Boys. #SDCC #TheBoys pic.twitter.com/Imz4xTOYdB — Bam Smack Pow (@BamSmackPow) July 26, 2024

No está de más comentar, que toda la noticia fue reafirmada durante la Comic-Con de San Diego 2024, en donde aparecieron los actores y productores para hablar del proyecto en un panel especial. Sin embargo, no hay detalles de cuándo será lanzado el programa, pero probablemente se tenga previsto para antes de la quinta temporada de The Boys.

Vía: Deadline

Nota del autor: Hasta este momento no he visto un solo capítulo de The Boys, y la verdad no sé si valga la pena darle una oportunidad. Habrá que ver si a futuro tienen un anuncio llamativo que motive a unirse al grupo de fans.