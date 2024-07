Mejores ofertas en juegos para Prime Day

Como ya lo saben, el Prime Day de Amazon ha comenzado, por lo que miles de promociones ya están en marcha, y eso incluye descuentos en videojuegos y consolas. De esta forma, aquí te compartimos algunas de las mejores promociones en esta forma de entretenimiento que simplemente no te puedes perder.

Nintendo Switch Lite – Grey – Disponible a $3,099 pesos

El Switch Lite ha demostrado ser una consola que siempre debe estar a la mano de los jugadores, especialmente aquellos que salen de viaje constantemente. Su portabilidad es algo que no debes ignorar.

Xbox Series S – Disponible a $6,274 pesos.

Gracias a su tamaño y precio, esta es una gran consola para todos aquellos que apenas se están adentrando a este medio de entretenimiento. Lo único que necesitas es una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate para tener una plataforma con cientos de juegos a tu disposición.

PlayStation 5 (Modelo Slim) – Pack con 2 Juegos – Disponible a $9,999 pesos.

No solo tienes a tu disposición una de las consolas más populares del momento, sino que también podrás gozar de Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart, dos de las mejores exclusivas disponibles en esta pieza de hardware.

Red Dead Redemption 2 – Disponible a $399 pesos.

Este es uno de los mejores juegos de la previa generación, y si era de los pocos que no ha tenido la oportunidad de disfrutar de este juego de mundo abierto, este es el momento perfecto para agregar este título a tu colección.

Fire Emblem Engage – Disponible a $999 pesos.

Este es un clásico del Nintendo Switch. Esta es una entrega que todos los fans de la serie tienen que jugar sí o sí, y también es un buen punto de entrada para todos aquellos que siempre se han interesado en esta serie.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – Disponible a $679 pesos.

Aquí tendrás acceso a múltiples juegos de las Tortugas Ninja. La colección es una gran forma de disfrutar del legado de esta serie en los videojuegos. Desde los beat’em up, pasando por los juegos de peleas, hasta un par de experiencias únicas.

Mario Kart 8 Deluxe – Disponible a $947 pesos.

¿Qué se puede decir sobre Mario Kart 8 Deluxe? Es el título más exitoso del Nintendo Switch, y es probable que ya lo tengas, pero si este no es el caso, entonces ha llegado el momento de sumar a las millones de personas que ya tienen en sus manos esta entrega.

Star Wars Jedi: Survivor – Disponible a $999 pesos.

Una de las mejores aventuras en el universo de Star Wars tiene un precio que no te puedes perder. Reúnete con Cal Kestis mientras viaja a lo largo de la galaxia tratando de pelear contra el Imperio y la resurrección de un antiguo mal.

Super Mario Bros. Wonder – Disponible a $949 pesos.

Esta es una de las mejores aventuras de Mario, y lo mejor es que puedes disfrutar de este título en compañía de amigos y familiares en un divertido modo cooperativo que te hará sentirte como niño una vez más.

Sea of Stars – Disponible a $619 pesos.

Uno de los mejores RPG de los últimos años, y un gran homenaje a lo que hizo especial a Crono Trigger, no hay mejor forma de descubrir lo que Sea of Star es. Si no haz tenis la oportunidad de disfrutar de este fantástico juego, esta oferta por fon te va a convencer.

Nota del Autor:

Estas son solo algunas de las ofertas disponibles. A lo largo de casi una semana podrás gozar de un sin fin de descuentos en muchos juegos de la última generación. Es algo que simplemente no te puedes dar el lujo de perderte.

Vía: Amazon