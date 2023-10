Se filtra la fecha de lanzamiento de Assassin’s Creed Red

Parece que hay una fecha fija para el muy esperado Assassin’s Creed Red, una entrega de la franquicia que finalmente lleva a los asesinos a Japón. Admitámoslo, es un gran hueco, como señaló Arisa Lagunzad, quien trabaja en la gestión de marca para Ubisoft, en LinkedIn, Codename Red será el “mayor éxito de taquilla para 2024”. Un año entero, pero al menos sabemos que está llegando pronto. Más o menos.

Assassin’s Creed Red finalmente verá a shinobi y ninjas en Japón. Desde que el Assassin’s Creed original salió en 2007, los fanáticos han estado clamando por una entrega ambientada en el Japón feudal. Después de todo, es un momento y un lugar que dio origen a la acción sigilosa adecuada. Además, Japón es un país hermoso y Ubisoft siempre ha tenido éxito recreando ciertas épocas y lugares.

Ubisoft no ha lanzado mucha información sobre este juego hasta ahora, pero si lo vemos lanzarse en 2024, con suerte llegará pronto un tráiler detallado y podremos ver más de esta entrada de doble protagonista en la serie. Todo lo que realmente sabemos hasta ahora es que los jugadores controlarán a un shinobi y a un ninja mientras se enfrentan a miembros de una organización sombría. Lo cual es bastante típico. Lagunzad continuó en LinkedIn escribiendo:

Parece que Arisa estaba buscando socios en multimedia que quisieran capitalizar en “podcasts y series de manga”.

Actualmente, Assassin’s Creed está experimentando un gran éxito tras el lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage, que presentó un juego más simplificado con un mapa mucho más pequeño y una historia más concisa. Mirage lleva a los jugadores al Bagdad del siglo IX y ha sido elogiado por sus representaciones del tiempo y la cultura de la era. Si el último rumor es cierto, parece que la ventana de lanzamiento de Assassin’s Creed Codename Red ha aparecido en línea, y está mucho más cerca de lo que originalmente esperábamos.

El juego gratuito Codename Jade recientemente buscó probadores, y también está Assassin’s Creed Nexus, que marcará el regreso de Ezio Auditore. De hecho, supuestamente hay un total de 11 juegos de Assassin’s Creed en desarrollo, lo que potencialmente incluye un remake de Assassin’s Creed Black Flag, lo cual sería muy emocionante. Sin embargo, volvamos a Codename Red.

Codename Red fue revelado en el Ubisoft Forward de 2022, pero estuvo ausente en la presentación de este año. Ambientado en el Japón feudal, Ubisoft describió el juego como una “poderosa fantasía shinobi”, agregando que sería una entrega de mundo abierto completo y de alta gama. Aunque no confirmado por Ubisoft, los rumores afirman además que contará con dos protagonistas centrales: un samurai y un shinobi.

No hemos recibido noticias sobre cuándo podría lanzarse el juego, pero la cuenta de fans AccessTheAnimus aparentemente ha compartido una ventana de lanzamiento probable para el título. Según informa GameRant, AccessTheAnimus notó que la empleada de Ubisoft, Arisa Lagunzad, había realizado una publicación en LinkedIn en la que buscaba un socio japonés para trabajar en “el mayor éxito de taquilla de 2024”. La publicación luego fue editada para eliminar la ventana de lanzamiento de 2024.

