Review – Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft no ha tenido los dos mejores años de la vida, pues se ha notado notablemente su ausencia a pesar de que han lanzado títulos medianamente importantes como Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Sin embargo, parece que todo está teniendo una especie de resurgir, y eso será justamente con una de sus franquicias más emblemáticas, la cual tuvo sus primeros pasos en Xbox 360 y PS3. Desde hace ya algunos meses se estaba rumoreando el desarrollo de un juego nuevo de Assassin’s Creed, esto después de haberse lanzado Valhalla hace ya algunos años. Y justo dentro de las filtraciones se estaba hablando de un remake del primero de todos, debido a ciertas imágenes que nos mostraban el medio oriente y la túnica clásica de la hermandad de asesinos. Sin embargo, mediante un nuevo evento en directo, se nos confirmó que se trataba de un proyecto totalmente nuevo, uno que llevaría la saga de vuelta a las raíces que tanto extrañaban los fanáticos. Así es como conocimos a Mirage, proyecto que empezará una oleada de lanzamientos que harán a esta saga recuperar el nombre que para infortunio de muchos se ha desgastado con los años.

Así han pasado bastantes meses desde su anuncio inicial, con varios avances lanzados en los que la gente ha quedado de lo más satisfecha, pues por lo visto en pantalla, se retoman varios movimientos familiares que ya se habían quedado en el olvido por los juegos más actuales, y eso es justamente tomar en cuenta lo que se ha pedido mediante los comentarios y retroalimentación. Toda esta información nos lleva a al día en que el texto ha salido a la luz finalmente, faltando justamente un día para que el juego se lance oficialmente en las tiendas digitales y también físicas. Y es que los chicos de Ubisoft nos han proporcionado justamente un código anticipado con el fin de que nosotros exploremos esta nueva aventura e profundidad. Por supuesto, hemos revisado la parte de historia, jugabilidad, gráficos, música, detalles técnicos y mucho más para que al final lleguemos a la respuesta de si realmente vale la pena que esta franquicia vuelva sobre sus pasos. Pues se han dado ocasiones en las que la gente no acepta estas decisiones, prefiriendo la fórmula moderna de cualquier producto de la industria.

¿Será qué Assassin’s Creed Mirage ha llegado para redimir la reputación de la saga y a Ubisoft como compañía? O tal vez, ¿Es un juego que podría pecar de la nostalgia y que por ende, la originalidad se haya mantenido al mínimo? Bueno, eso lo vamos a checar en la nueva Atomix Review que con total agrado hemos preparado para ustedes el día de hoy. Algo que será bastante interesante, es el hecho de que quien está preparando el contenido realmente no tiene mucha experiencia con la franquicia, teniendo únicamente como referencia a Origins. Por lo que si hay ciertos detalles que se hayan dejado un poco de lado, se agradecerán los comentarios de los más expertos para tener una retroalimentación sana, y sobre todo, amistosa.

Los orígenes de Basim

La historia de Assassin’s Creed Mirage nos lleva al país de Irak, específicamente al lugar más concurrido, me refiero a Bagdad, capital en las que se reportan varios conflictos entre los diferentes clanes de guerreros. Aunque lo más sonado, es justamente las corrección de los líderes que poco a poco están acabando con la justicia y esclavizan a quien les venga en gana.

Aquí es donde conocemos a nuestro protagonista llamado Basim Ibn Ishaq, un joven que corre por las calles de la ciudad tratando de conseguir maneras para sobrevivir en la misma. Eso significa, que roba en el camino con tal de lograr sus objetivos, lo positivo es el hecho de que lo hace con la gente a la que le sobra el dinero, como reyes y demás personas del rubro.

A esto se agrega que el personaje ha tenido constantes pesadillas en las que sombras l acechan y le dan mensajes de lo más confusos, por lo que quiere descubrir este misterio que no lo deja descansar al cien por ciento. Por esa razón, admira a una organización conocida como los Ocultos, la cual bien podría darle las respuestas que tanto está buscando.

Durante uno de sus asaltos, se ha visto obligado a terminar con la vida de cierta persona importante de su distrito, el Califa, o más bien, es inculpado de cierta forma y eso da como resultado la ejecución de varios de sus vecinos debido a que los guardias lo han visto huir ahí, eso mismo lo ha hecho sentir culpable de lo que ha pasado.

Como no tiene otra alternativa, se ha visto obligado a ir con Roshan, mujer de gran reputación en los Ocultos, y a la cual había conocido anterioridad, misma quien se convertirá en su mentora. Y ahora, tras tiempo de entrenamiento, nuestro personaje principal buscará terminar con toda la corrupción en Bagdad y de pasó dar con el origen de sus visiones terroríficas.

En general, la historia está entretenida, aunque llega el punto en que puede ser un poco confuso el conocer a tantos personajes que llevan nombres de lo más confusos para quienes no somos de medio oriente. Pero cuando se dan acontecimientos importantes, siempre se deja claro el contexto, eso es lo verdaderamente importante.

Por otro lado, algo que me parece interesante son una especie de archivos que nos cuentan un poco de los hechos verdaderos en ciertos puntos dentro de esta ciudad ubicada en Irak. Ese tipo de guiños recuerdan los elementos de Origins, pues ahí la gente podía aprender un poco de historia que gustará a los más entusiastas de los hechos del pasado.

Otro dato que seguramente ya conocen los fans es que esta historia se lleva a cabo 20 años antes de los acontecimientos de Valhalla, juego en el que también aparece Basim, por lo que muchos podrán ver acontecimientos que han forjado su carácter a través del tiempo. Así comprenderán porque en dicho juego lleva a cabo algunas acciones que se pueden sentir como cuestionables.

El sigilo y vuelve a ser la prioridad

Assassin’s Creed Mirage es un juego al que podemos catalogar fácilmente, pues se trata de una experiencia de aventuras, acción, lo cual se complementa con el mundo abierto que se pone a nuestra disposición. Eso significa, que podemos explorar todas las partes del mapa que queramos, siempre y cuando el jugador sea lo suficientemente habilidoso para sobrevivir.

Como en todo videojuego del estilo, para progresar en la historia deberemos cumplir con misiones dedicadas a la misma, básicamente se trata de ir a un lugar a otro del mapa con nuestro personaje y derrotar a ciertos enemigos o obtener algún objeto para los NPC’s que nos asignan las tareas. Es decir, tenemos un juego de Ubisoft en toda regla.

Además, este tipo de jugabilidad es algo que los fanáticos de la franquicia van a recordar muy bien, pues en los originales se trataba de hacer justo eso, ir de un lugar a otro cumpliendo con objetivos establecidos. Solamente que aquí el llegar a la meta debe ser con total sigilo y hace a este juego distinguirse de otros dentro del mercado.

Como ya mencionamos, el personaje a manejar es Basim, quien cuenta con las típicas habilidades de parkour, a eso se agrega que tenemos movimientos como agacharnos y escondernos en lugares como muros, paja y pasto. Esto nos permitirá movernos ágilmente por los escenarios a explorar y así acabar con los molestos guardias sin sufrir de algún tipo de rasguño.

Hablando justo de eso, si nos descubren vamos a tener que entrar en combate para deshabilitarles, y eso nos lleva a que tendremos ataques sencillos pero que se deben usar en el momento adecuado. Y es que al igual que en juegos de estilo Souls, habrá que saber cuando utilizar el esquive y una adición a la jugabilidad clásica, los parry, mismos que si son bien ejecutados podremos eliminar al instante a los rivales.

Al igual que otras entregas del estilo, tenemos un árbol de habilidades para mejorar los movimientos de nuestro avatar e incluso la creación de herramientas para superar los obstáculos (de las cuales hablaremos más adelante). Se pueden desbloquear con puntos que se consiguen al terminar misiones principales o secundarias.

Vale la pena mencionar, que no todos los enemigos son fáciles de vencer, pues algunos llevarán consigo armaduras y será vital atacarlos por la espalda o directamente en las piernas para dejarlos en el suelo y rematarlos. Eso se puede lograr con herramientas adicionales, entre los ejemplos están unas dagas para lanzar como proyectiles.

Algo que hace especial a estas herramientas que van desde las dagas mencionadas hasta bombas de humo, es el hecho de que se pueden mejorar al estilo de un RPG occidental. También es posible obtener herramientas totalmente diferentes para que los enemigos se desorienten ligeramente y que así los asaltos sean más sencillos.

Hablando de rivales, algo que se debe resaltar sí o sí, es el hecho de que ya no se cuentan con niveles de poder como en las entregas más contemporáneas de la franquicia. Es decir, que no estaremos limitados en ningún momento en acabar con ellos. Lo único malo, es que eso hace que la variedad de estos se va un poco reducida.

La inteligencia artificial de ellos es debatible, pues hay momentos en los que se organizan muy bien para atraparnos y algunos más en los que ven a sus amigos muertos y no hacen nada al respecto. Tampoco encuentran muy sospechoso el típico silbido para atraerlos a una trampa, por lo que regularmente envían uno a investigar y no dudan el porque estos no regresan sanos y salvos.

Eso sí, habrá momentos en los que será todo un reto pasar desapercibidos en las fortalezas, dado que colocan rivales en puntos estratégicos para accionar más rápido el sistema de seguridad. Y eso hará que nuestro objetivo que puede ser el encontrar alguna llave clave para ciertas puertas sea más complicado de alcanzar.

Diferentes caminos hacia el objetivo

Algo que me gustó de ciertas misiones, es el poder elegir de qué forma podemos completarlas, dado que podemos buscar a lo que llaman posibilidades y así lograr nuestro objetivo. Esto se puede hacer desde sobornar a los guardias que custodian una fortaleza, hasta pagar a un grupo de rebeldes para que distraigan la seguridad y así nos podamos meter de lleno a la fortaleza.

Aunque este tipo de cosas no van a ser gratis, pues deberemos usar monedas especiales de mercantes, templarios y más facciones, las cuales son muy valiosas y por ende será nuestra decisión el saber si les pagamos y hacemos las cosas fáciles, u optar por el camino complicado, en el que nos arriesgamos a perder la vida y por ende, minutos de avance.

Bagdad tiene muchas actividades que nos aguardan, con las misiones principales, misiones secundarias (en las que podemos tener como recompensa los medallones y dinero, ayudas a NPC’s random, comprar objetos con los mercantes, fortalecer armas con el herrero, mejorar herramientas y claro, encontrar las famosas atalayas para el desplazamiento rápido a ciertas partes del mapa.

De igual forma contamos con monturas como camellos y caballos, los cuales nos dejarán movernos más rápido por las planicies que conllevan grandes cantidades de desierto y hasta zonas en las que abundan la naturaleza. En estos sitios no hay muchas actividades por cubrir, pues el jugo y el protagonismo lo tienen los pueblos y ciudades.

Obviamente no todo se limita únicamente a misiones, pues nos podemos distraer con algunas tareas como obtener tesoros escondidos bajo llave, robar utensilios para vender o intercambiar por mejoras, incluso encontrar mejores armas y ropas para poner al protagonista. Eso significa, que distraerse como en todo juego de mundo abierto será inevitable.

Otro detalle que no puedo dejar pasar es la habilidad que nos deja utilizar a un águila, misma que nos da un vistazo por el aire a los terrenos enemigos, dando la localización de los rivales, objetos claves y lugares a los que se debe acceder para cumplir la misión. Al inicio se puede usar sin problemas, pero conforme avancemos habrá momentos en los que los tiradores se harán presentes para evitar este rastreo.

En cuanto a la duración del juego es de entre 18 y 20 horas, por lo que se encuentra en el rango de los títulos que iniciaron esta franquicia, de hecho es más extenso que el primero que inicio todo hace ya bastantes años atrás. Definitivamente no es Valhalla con sus 50 horas, y eso podría gustar a los fans, pues con el pasar de los lanzamientos se molestaron por esta mutación en la que la saga se hizo un RPG.

Como ya he mencionado en párrafos anteriores, no tengo tanta experiencia con la franquicia de asesinos, pero este juego ha sido un camino entretenido, ya que uno se la pasa bien con las mecánicas de parkour y sigilo. Aunque sí, o negaré que en ocasiones las acciones del personaje no responden como uno esperaría.

La parte del combate también ha sido interesante, pues a pesar de no ser complicado, es divertido el tener que esquivar los golpes en el momento indicado, ya sea para librarnos del golpe o el parry antes dicho. Claro, es obvio que lo que Ubisoft busca aquí es el ser lo más sigilosos posibles y completar justo así las misiones.

Gráficos decentes y sonidos adecuados

Llegamos a los gráficos de este juego y debo decir que se ven decentes, no son lo máximo pero tampoco una aberración y eso es justamente porque hablamos de un lanzamiento intergeneracional, parece que las marcas aún no se quieren despedir de PlayStation 4 y Xbox One, eso hace que se estanquen en temas de potencial.

Eso sí, no podemos negar que las vistas y horizontes desde los tejados lucen bastante bien, con una iluminación digna de este tipo de juegos en los que se mezcla el medio oriente y sus ciudades llenas de arena y sol implacable. Definitivamente Ubisoft siempre quiere resaltar en este aspecto y aquí al menos cumple de buena manera.

Es imperativo señalar, que en la versión que probé (PS5) se daban opciones para el rendimiento, una que priorizaba los 60 FPS, los cuales puedo mencionar corren de la manera más estable posible. Por otro lado, también tiene la de gráficos, reduciendo el juego a 30 FPS pero haciendo que los gráficos y resolución del juego mejoren hasta el 4K.

En cuanto a la música, es evidente que los sonidos estilo oriente se iban a hacer presentes y el equipo del sonido lo ha hecho muy bien, con canciones para cada ocasión, esto va desde un tema tranquilo para cuando exploramos Bagdad a nuestras anchas, hasta otro más intenso al momento de que nos detecten y tengamos que huir de los malos.

También en el sonido están las actuaciones de voz, las cuales cumplen con la tarea, pero hay ocasiones en las que el lipsync no es el mejor, por lo que veremos los labios de los labios de los personajes seguir moviéndose después de que terminaron su diálogo. Aún así, es algo que realmente no interrumpe la experiencia que en su mayoría es buena.

Regreso que no innova mucho pero divierte bastante

Para cerrar esta reseña, debo decir que Assassin’s Creed Mirage es un juego que sabe respetar las raíces que hicieron conocida a la franquicia peor que incorpora mecánicas de las entregas más modernas para hacer una simbiosis adecuada al jugador. Eso mismo hará a ciertas partes del público regresar a esas tardes de estudiante cuando jugaban en su Xbox 360 por horas.

Entre sus cosas buenas tenemos el hecho de que los niveles de poder se han ido para dar prioridad en su mayoría al sigilo, y eso mismo se puede notar en el tipo de combate con el que se cuenta. A eso se suman las herramientas que nos ponen de manera adicional para tratar de pasar desapercibidos de los enemigos en todo momento.

Claro, también detalles que no se pueden ignorar, como que en ocasiones no se reconocen bien los controles, y eso mismo hace que nos descubran en más de una ocasión por un movimiento torpe del personaje. Igual, al poco tiempo veremos a todo los tipos de soldados y adversarios del juego, por lo que se perderá la variedad.

Aún con todo eso, me la pasé bastante bien en este mundo abierto que realmente no tiene algún tipo de restricciones. Si estás sediento por un Assassin’s Creed con toque clásico, es evidente que Mirage cumplirá con lo que estás buscando, y ahora se espera que Ubisoft quiera seguir retomando el camino perdido hace ya algún tiempo atrás.

Recuerda que el juego se lanza el 5 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.