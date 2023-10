Review – Forza Motorsport

EN SUS MARCAS…

Tras seis largos años de anticipación, Forza Motorsport regresa en su octava entrega, marcando un hito al reiniciar la saga y eliminar los números en su nombre. Desarrollado por el experimentado equipo de Turn 10, este título promete consolidar casi dos décadas de experiencia en la búsqueda incansable de ofrecer el pináculo de la simulación de carreras de automóviles.

Forza se creó como una competencia directa de Gran Turismo y tuvo tan buena aceptación que generó dos spin-offs, Forza Street que llegó la saga por primera vez a dispositivos móviles y Forza Horizon, la cual tiene un estilo más arcade y que se lleva a cabo en un mundo abierto en ubicaciones exóticas.

Ya hacía falta volver a Motorsport con un ambiente mucho más controlado y una estructura de campeonatos más organizada. Extrañaba las clásicas pistas que, a pesar de estar disponibles en otros videojuegos de carreras, tienen el toque perfeccionista de Turn 10 en cuanto a los detalles que incluyen topografía con precisión casi milimétrica. Como es costumbre, el título nos trae más de 500 vehículos disponibles en su lanzamiento los cuales pueden personalizarse a niveles ridículos, uno más de los atractivos para toda una comunidad que existe en torno a esto. ¡Por supuesto que lo primero que hice fue importar mis taxis, patrullas, microbuses y mi metrobus de la CDMX!

LEGADO

Forza Motorsport ha sido una saga que ha evolucionado y crecido con el paso de los años, estableciéndose como una de las franquicias más influyentes en el género de los simuladores de carreras. Desde su debut en la primera Xbox en 2005, la serie ha sido aclamada por su atención meticulosa al detalle y su enfoque en la simulación realista de la conducción. Sin embargo, no fue sino hasta la octava entrega que la saga decidió reinventarse y eliminar los números en su nombre, marcando un nuevo comienzo.

A lo largo de las ediciones anteriores, Forza Motorsport se destacó por su impresionante disponibilidad de vehículos, la cual abarca desde icónicos clásicos hasta los modelos más vanguardistas y exóticos. Cada entrega suele introducir mejoras significativas en la física de conducción, proporcionando a los jugadores una experiencia más auténtica y gratificante. Además, el modo de personalización de vehículos permite a los jugadores afinar cada aspecto de su coche, desde la aerodinámica hasta los ajustes de suspensión, brindando un nivel de profundidad inigualable.

A medida que la serie avanzó, también lo hizo su enfoque en el multijugador en línea y la competencia en línea. Los campeonatos virtuales y las ligas de carreras se convirtieron en una parte integral de la experiencia de Forza, atrayendo a una comunidad apasionada de pilotos virtuales que buscaban medir sus habilidades contra otros jugadores de todo el mundo. Estos elementos competitivos se fusionaron de manera magistral con el compromiso continuo de Turn 10 de proporcionar actualizaciones y expansiones de contenido, manteniendo a la comunidad involucrada y emocionada en cada nueva entrega.

Con este nuevo Forza Motorsport, Microsoft el equipo de Turn 10 buscan no solo superar sus propios logros, sino también establecer un nuevo estándar en la industria de los simuladores de carreras, ofreciendo una experiencia que combina a la perfección la fidelidad de la conducción con la emoción pura de la competencia automovilística.

DEBAJO DEL CAPÓ

Una de las cosas que más le aplaudo a Forza Motorsport es su accesibilidad. Los juegos de simulación de carreras de autos pueden ser implacables para los novatos o para quienes quieren probar el género, justo como lo es su competencia directa en PlayStation, Gran Turismo. Este es un factor que puede espantar a cualquier curioso, los autos son difíciles de controlar, sobre todo en curvas cerradas y en competencias, las primeras entregas de la saga seguían este patrón y la única asistencia con la que contabas era la línea guía, la cual era verde cuando podías acelerar o mantener tu velocidad y se iba tornando roja conforme era más necesario que frenaras, pero esto no era suficiente para que todos entendieran de manera tan intuitiva cómo conducir.

A lo largo de los años, Forza se ha preocupado por ir agregando más y más elementos que facilitan que cualquiera que quiera probar el título tenga herramientas necesarias para ir aumentando la dificultad y el grado de simulación. Desde la personalización de la dificultad de los drivatars, los autos controlados por el CPU, hasta la activación o desactivación de varias opciones como la línea sugerida, la cual marca la ruta óptima para cada pista, esta puede estar presente durante toda la carrera o únicamente en las zonas de frenado.

Hablando de frenado también existe la posibilidad de tener frenos antibloqueo (ABS), los cuales evitan problemas cuando se frena muy fuerte. También hay aceleración asistida para que no tengas que mantener presionado el gatillo derecho durante toda la carrera y un amplio rango de modalidades para ayudarte a mantener el auto en curso con la conducción asistida.

Puedes elegir entre conducción manual o automática para el ingreso y salida de pits, modificar la información que tienes en pantalla por medio del HUD (heads-up display) como el desgaste de las llantas, la gasolina y todo esto que se ha venido agregando con cada edición de la franquicia.

Una novedad, es que ahora puedes elegir la posición en la que iniciarás cada carrera, entre más atrás coloques tu auto más créditos obtendrás al terminar la competencia, misma situación con la dificultad de drivatars y el grado de simulación con el que quieres conducir, del cual existen tres:

Cabe mencionar que lo primero que debes hacer al iniciar una partida en Forza Motorsport es entrar a la pantalla de asistencias para ver qué está activado y personalizar tu propio estilo de juego. Al iniciar una carrera podrás ajustar la dificultad de varios elementos por si sientes que la competencia fue muy fácil o muy difícil.

Puedes elegir entre tres tipos de reglas para cada carrera:

Reglas de Club: Solo te sancionan si te inventas atajos ilegales durante una carrera. Esto no es Mario Kart amigos. Los tres primeros lugares obtienen recompensas y el rebobinado está activado.

Reglas Deportivas: Penalizaciones por tomar atajos, golpear con intención otros autos. Simulación de gasolina y desgaste de llantas además del rebobinado, activados. Los tres primeros lugares se llevan premio.

Reglas de Experto: No hay rebobinado. Simulación de daño, desgaste de llantas y gasolina activados. Te penalizan por colisiones, salir de la pista y tomar atajos. Los tres primeros lugares son premiados.

LOS TORNEOS

Principalmente cuentas con cinco ligas conformadas por cinco torneos donde sumarás puntos corriendo entre cinco y siete pistas en promedio. Esto da un total de 25 torneos principales. Adicionalmente, puedes competir en el Track Tour, el cual cuenta, hasta el momento con otros cinco torneos que se irán desbloqueando semanalmente. Sin mencionar que Rivals está de vuelta para que busques mejorar tus tiempos compitiendo contra tu propio fantasma. Y no podía faltar la opción de carreras multijugador tanto privadas como abiertas.

El modo de fotografía está de vuelta para todos los entusiastas de la fotografía automotriz. Si has jugado ediciones anteriores tanto de Motorsport como de Horizon ya sabes qué tipo de herramientas encontrarás, puedes mover la velocidad del obturador, agregar efectos de movimiento y una gran variedad de filtros para después subir tus fotos a la Forza Network.

Otra cosa que está de vuelta con toda su robustez que lo caracteriza, es el editor de calcomanías, viniles y diseños para tus autos. Y esto es lo que me hace más feliz en el mundo, porque puedes compartir tus creaciones con la comunidad quienes solo tienen que buscar tu Gamertag para descargar los diseños y usarlos en sus propios vehículos. Lo mejor de todo es que puedes importar todas tus creaciones de Forzas anteriores para que no tengas que volver a pasar horas en algo que ya hiciste y te concentres en seguir compartiendo nuevos diseños, alimentando este brutal catálogo.

Cada auto que utilices irá acumulando experiencia, la cual a su vez, irá desbloqueando partes para tunear tu vehículo. Y ya que estamos en esto, aquí tenemos otro ejemplo de accesibilidad. Los entusiastas más clavados del automovilismo pueden elegir entre mofles, bujías, compuesto para neumáticos, filtros de aire y demás para darle su toque personal a cada uno de los autos. Mientras que, quienes no quieren perder tanto tiempo en esto y los que se pueden sentir abrumados por tantas opciones pueden presionar el botón X para que el juego les de una opción de tuneo automático, esto es sumamente útil en competencias donde debes mantenerte al margen de la clasificación límite para seguir en la competencia.

En el otro polo de este espectro, quienes quieran aún más personalización pueden entrar al menú que permite modificar desde la fuerza de los amortiguadores hasta la presión de aire en neumáticos delanteros y traseros.

En la fecha de lanzamiento, Forza Motorsport cuenta con veinte pistas y más de 500 vehículos, pero ya sabemos que, al menos en cuanto a vehículos, Microsoft irá agregando más y más modelos durante el ciclo de vida del título.

DISEÑO DEL CHASIS

La música que acompaña la interfaz y los menús de Forza Motorsport es ecléctica y te hace sentir en un showroom de automovilismo. No es lo mejor que he visto en títulos de simulación de carreras pero, al menos ya no tenemos a Junkie XL y a ZZ Top con La Grange como en su primera edición. Ha sido un largo camino amigos.

La interfaz es hermosa, las pantallas de carga muestran un limpio y sencillo render de la pista en la que vas a correr con una estética exquisita. Mi queja es ya dentro del juego. Me da la impresión de que Forza Motorsport no está dando el brinco en cuanto a gráficos y que tampoco es lo más impresionante que hemos visto en la serie, ese lugar lo ocupa Forza Horizon 5. Dudé de la potencia de mi tarjeta gráfica ya que la versión que reseño es la de PC, y siento que faltan algunas capas de texturas por cargar, corrí varios benchmarks que, por cierto, el juego cuenta con una gran variedad de configuraciones que puedes ajustar para correr tus pruebas una y otra vez y ver los resultados inmediatamente para seguir creando tu experiencia óptima de juego.

Al final decidí volver a descargar Forza Horizon 5 para comparar y, siento que sin dudas se ve mejor que este nuevo Motorsport. Sospecho que el día del lanzamiento se agregará un parche que lleve este juego a su máximo esplendor y que también se lance una actualización de driver de Nvidia para optimizar equipos de cómputo que corran este juego.

Aún así, el juego se ve muy bien corriendo tanto en 1080p como en 2K que fueron las resoluciones que experimenté durante esta reseña. No me topé con ningún bug, el juego nunca crasheó, pero si tuvo algunas ralentizaciones y momentos extraños antes de iniciar algunas competencias, pero creo que esto tiene que ver con la cantidad de programas que estaba corriendo al mismo tiempo para tomar capturas de imagen y video ya que las situaciones se dieron al cambiar entre aplicaciones. De nuevo, podría asegurar que estos pequeños detalles se van a corregir si no el día del lanzamiento, poco tiempo después del estreno.

Otra cosa que me dejó pensando el juego es que, de nuevo regresamos a los pilotos genéricos que nunca se quitan el casco, ¿serán mandalorianos? Digo, entiendo que Motorsport, no es la fiesta que es Horizon, pero si ya teníamos un editor (por limitado que sea) de personajes, ¿por qué dar un paso atrás? Incluso el que se presentaran los pilotos al final de las carreras portando la malla resistente al fuego para no mostrar sus rostros se hubiera sentido como un pequeño avance.

El juego fue programado en el motor gráfico ForzaTech creado por el mismo desarrollador del título, Turn 10 Studios. Y el cual se utiliza para todas las entregas de la saga.

BENCHMARK FINAL

Forza Motorsport se siente como regresar a casa, todos los elementos que esperas de la saga están de vuelta y la sensación que transmite también es de regresar a un lugar cómodo tras una larga jornada de trabajo. Creo que fue suficiente Horizon por el momento y necesitábamos de vuelta al hermano mayor de la franquicia.

Sin embargo, no siento una verdadera evolución o un reinicio como el nombre quiere dar a entender. Forza Motorsport necesita traer algo nuevo a la mesa si quiere seguir vigente y entiendo que encontrar esa pieza faltante o esa innovación es algo complicado en un videojuego de simulación de carreras automovilísticas. Pero si tanto Microsoft como Turn10 no logran dar con este elemento, están condenados a convertirse en un FIFA de autos.

Aún así, Forza Motorsport es un excelente juego que logra reunir lo que nos gusta de todas las entregas anteriores en un paquete con una elegante presentación, un inmenso catálogo de vehículos, torneos y un grado de personalización ridículo. Encima, es una experiencia que le da la bienvenida de igual manera tanto a los novatos como a los veteranos de la saga y los entusiastas más meticulosos del automovilismo y, por si fuera poco, está incluído en Xbox Game Pass tanto para consolas como para PC. Esto quiere decir que tu avance se guardará y compartirá entre las plataformas de Microsoft.