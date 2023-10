Responden a comparaciones de Dragon Ball GT con Daima

La semana pasada ha sido importante en el mundo del anime, pues para festejar el aniversario de Dragon Ball se ha confirmado Daima, una nueva aventura de estos personajes pero en formato donde los han convertido en niños. Esa idea ha sido reprochada por ciertos fanáticos, y eso se debe a que GT tuvo esa misma idea de llevar a Gokú a sus orígenes, pero el autor de la franquicia no lo ha considerado como canon.

Todo esto da a entender que es una serie What If bastante querida, pues los fanáticos siguen mirando los episodios, y hasta en servicios de streaming ha conseguido un debut impresionante, algo que se ha visto en sitios como Crunchyroll. Incluso, el productor de la misma, Kozo Morishita, piensa que se le sigue valorando, pues hasta en productos alternativas se siguen usando personajes inventados como el SSJ4.

Esto es lo que mencionó:

Había muchos fanáticos que la valoraban por la forma en que llevaba la progresión de la trama ‘vale todo’ del manga original e iba aún más allá con ella. Al mismo tiempo, había quienes decían que llevaba la actitud ‘vale todo’ demasiado lejos. Había fanáticos que se preguntaban ‘¿por qué estás arruinando el original?’ y también aquellos que pensaban que las partes ‘arruinadas’ eran lo que la hacía interesante.

Algo que también vale la pena mencionar, es que Dragon Ball Daima no ha sido recibido precisamente con los brazos abiertos, pues para algunos no es la mejor idea el regresar a los personajes a una etapa que no es realmente relevante. Y es que la decepción fue justamente el no incluir la continuación de Super, pues el manga ya tiene como cuatro arcos de ventaja y parece que Toei Animation no quiere seguir el proyecto.

Nota del editor: Sin duda el concepto es bastante similar, pero comparar no lo encuentro demasiado justo, dado que Gokú no será el único en convertirse en niño. A eso suma que ni la sinopsis se ha dado a conocer por parte de los creadores. Habrá que esperar por más noticias.