Review – Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!

Intentando explorar otro género de juegos

En comparación a otros años, siento que particularmente en 2024 están saliendo a la venta muchos títulos de anime, ya que en tan pocos meses hemos tenido de Jujutsu Kaisen, Spy X Family, Sand Land y ahora es el turno de que vuelva Demon Slayer, dado que ya pasó un tiempo desde que se lanzó su primera adaptación que tuvo comentarios mixtos, es decir, no fue muy bueno pero tampoco pésimo. Se podría pensar que con eso en mente, iban a corregir los errores y crear un sistema de batalla pero no, pues hace un tiempo se presentó Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, enfoque muy distinto a lo que conocemos en los juegos de animación japonesa. Pues extrañamente se nos mostró algo muy parecido a la franquicia de Mario Party, no es broma. En papel no suena nada mal, después de todo es un aire fresco para este tipo de productos, pero no negaré que se veía un poco extraño ver a Tanjiro y compañía en mini juegos de voleibol, cocinar y más actividades. Razón por la cual al instante los millones de fans se interesaron en el mismo, más por curiosidad que realmente otra cosa.

Algo que también llama la atención, es que para los más avispados, en este momento el juego ya se encuentra disponible en Nintendo Switch, y nos dirán al instante por qué estamos tan atrasados con la review. El detalle, es que para otras consolas se anunció para este mismo mes y es ahí donde justamente nos encontramos jugando. Los chicos de SEGA, quienes ahora están publicando en lugar de Bandai Namco, muy amablemente nos han hecho llegar un código para PS5. Todo con el fin de que nosotros les podamos contar a ustedes si vale la pena echarle las manos encima a este videojuego; o si tal vez deberían dejarlo de lado y esperar a otros productos como Dragon Ball Sparking! Zero por decir algún ejemplo. No está de más señalar, que esta reseña se está elaborando por alguien quien no es realmente fan de esta franquicia, y con eso me refiero a que solamente logré ver la primera temporada y no continuar mucho más. Entonces, si hay algunos detalles con el argumento que no sean correctos, supongo que ya sabrán la razón detrás de estos crímenes al contar la historia y hablar de sus protagonistas.

Entonces, ¿Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! será ese soplo de aire fresco que se necesita en los títulos de anime? O tal vez, ¿hubiera sido mejor que continuaran la historia con otro arena en tres dimensiones? Bien, eso lo vamos a estar viendo en la nueva Atomix Review que hemos preparado para ustedes, y que así lleguen a una conclusión para votar con la cartera. Con todo esto puesto sobre la mesa, es momento de que tomes tus mejores armas y hechizos para competir sobre quién se puede convertir en el mejor cazador de demonios. Dejando las peleas ligeramente atrás y que ahora todo se trate de una sana competencia o acabar sin amistades como en todo juego de mesa.

Contexto de este universo

La historia de Demon Slayer coloca al personaje Tanjiro como protagonista, quien aparentemente tiene una vida normal como vendedor de mercancía que en este caso es carbón. Y esto es básicamente para mantener una familia de varios hermanos donde el padre está ausente, razón suficiente para que se deba poner manos a la obra y no rendirse.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, puesto que después de regresar de uno de los viajes a los grandes pueblos se encuentra con un desastre, el asesinato de su familia completa por parte de un demonio que no pudo ver. Bueno, hay una excepción, ya que Nezuko sobrevivió al ataque, solamente que se convierte en un monstruo si deja de morder un bambú que no saca de su boca.

El sentimiento de venganza no deja al héroe, por lo que emprende un viaje para lograr dos metas en común, la primera es encontrar a quien hizo todo el desastre en su casa y acabó con sus seres queridos, y claro, darle fin. Lo segundo, encontrar una manera de quitar la maldición de su hermana para que pueda continuar con su vida como humana.

Eso nos lleva a un proceso de entrenamiento en el que aprende algunas técnicas y oficialmente se convierte en cazador de demonios, y en el camino tendrá que rivalizar con otros compañeros para ganar las mayores recompensas. A eso se suman aliados a la batalla que servirán de gran ayuda, pues muchos de estos villanos no son sencillos de derrotar.

Básicamente ese sería el contexto de la historia, y es que se los cuento en la reseña para quienes no conozcan la franquicia y quieran empaparse ligeramente. Pues no está de más decir, el juego no tiene historia ni nada parecido, solo hay muchos personajes disponibles y escenarios en los cuales los vemos luchar a través de los arcos.

Desde esta parte, podríamos llegar a al conclusión de que el juego se puede probar por cualquier persona, pues al final no es de un género en el que se necesite una narrativa. Entonces si te ves al menos los primeros capítulos, es posible que no te sientas ajeno al explorar este título que al final es del género de juegos de mesa tal cual.

A explorar un mundo de tableros

Pasamos finalmente a la jugabilidad de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, la cual es básicamente una copia de Mario Party sin el afán de ofender, pero es que muchas de las mecánicas son similares a la franquicia creada por Hudson. Y si eres habido conocedor de la misma, a los pocos segundos te darás cuenta que quieres dejar el título para pasar a los del plomero.

Primero que nada, los modos de juego se dividen en los tableros clásicos o simplemente probar los mini juegos, que no está de más decir, se limitan a solo 35 que resultarán muy familiares también. Solo que aquí digamos tienen skins con los diferentes personajes de Demon Slayer, desde Tanjiro hasta Inosuke.

En el modo principal, los tableros, tendremos a nuestra disposición cinco de ellos de los diferentes escenarios del anime en cuestión, cada uno con casillas especiales o normales. Al iniciar la partida tenemos lo ya conocido, los cuatro jugadores tendrán que usar un dado para decidir quien tira primero y así de manera subsecuente.

Como siempre, la cantidad que sale es mera suerte, y al desplazarnos dentro de los tableros siempre habrá una especie de gimmick en cada uno, ya sea subirse a un tren, pagar para subirse a una lancha y tomar un atajo, entre otros no muy imaginativos. En cuanto a la extensión de estos, podríamos decir que al menos son decentes y explorables hasta cierto punto.

Al igual que en más juegos del género, al inicio podremos empezar con 10 monedas Kimetsu, las cuales sirven para comprar objetos típicos como dados dobles, bolas de arroz para aumentar 3 números a nuestro resultado del dado, incluso un papel para cambiar de puesto con alguno de los rivales. Más allá de esto, no hay objetos que sirvan para perjudicar a los demás jugadores y eso le quita algo de esencia competitiva.

El objetivo es claro, y lo explican de forma muy rápida, tenemos que llegar a ciertos puntos del mapa al estilo de las estrellas de Mario Party, ahí conseguiremos monedas de rango, siendo estas el objeto con más valor. El que active primero la casilla hará que todo se torne de noche y que así aparezcan demonios, para eliminarlos hay que llegar también a su casilla, obteniendo más de estos tesoros y pasando un mini juego conjunto.

No está de más comentar, que quien vaya en desventaja podrá contar con la ayuda de Nezuko, quien le dará objetos especiales y usará su dado adicional para sumar al conteo final del jugador. También se pueden reclutar a más cazadores al caer en la casilla respectiva, solo que si el usuario usa su denominado “dado Kimetsu” desaparecerán, por lo que hay que saber cuándo activarlo.

Al inicio de cada partida el jugador puede elegir el número de turnos, estos van desde 5 en adelante, esto ayuda bastante para quienes solo quieren tener una partida rápida de 20 minutos. Y claro, al terminar cada vuelta los usuarios se verán obligados a competir en alguno de los mini juegos, al final la recompensa son monedas como pasa en las fiestas del plomero de Nintendo.

Obviamente, cuando los turnos llegan a su fin, se seleccionará a un ganador, pero también dan algunas bonificaciones como quién cayo en más casillas azules, especiales o hasta el rey de ganar mini juegos. Cuando todo eso haya pasado, ganará quien consiguió más monedas de rango, teniendo como recompensa amuletos para rifa.

Hablando justamente de los amuletos, sirven para sacar de forma aleatoria tarjetas de jugador, avatares para usar como expresiones en los tableros y hasta títulos que se pueden agregar para el online. Y como ya adivinarán, se puede competir con personas de otras partes del mundo, es un máximo de cuatro, aunque igual existe el mutiplayer local.

Con todo esto la jugabilidad del título queda englobada, y sí, podemos decir que es un juego que bebe mucho de Mario Party, pero lo que no supo emular bien fue el factor de diversión, pues hay cosas que le hacen falta. Además, el catálogo de mini juegos no es el más grande, y eso significa que al poco tiempo se repetirán hasta hartar al jugador.

Los gráficos en juegos de anime no fallan

Algo que siempre funciona con los juegos de anime es la buena estética que tienen y con Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! no hay excepción a la regla no escrita. Dado que todo luce muy buen, ya sea con el modelado de personajes que se notan muy expresivos o los coloridos países con los que nos podemos deleitar en los tableros de juego.

Como Cyberconnect 2 está implicado en el desarrollo, era obvio que las partes visuales iban a destacar, y para quien no los conozca, ellos han elaborado los títulos de Naruto Ultimate Ninja Storm, Dragon Ball Z: Kakarot, Jojo’s Bizarre Adventure, incluso la entrega pasada de peleas del propio Demon Slayer, de hecho hay un detalle ahí que se debe señalar.

Para quien jugó The Hinokami Chronicles, seguro notarán que hay muchas similitudes en las escenas y es por que en efecto, tomaron la herramienta de copiar y pegar en las peleas de los jefes para insertar escenas del juego. Para quien no lo haya probado les parecerá muy llamativo, pero quienes sí, es obvio que no vamos a dejar de pensar que les dio pereza crear nuevas animaciones.

En cuanto a la parte de la música, digamos que no hay mucho problema, ya que se utilizan sonidos muy conocidos de la era feudal, ya sea para adornar la ambientación de los escenarios o los mini juegos. Realmente no hubo algún tema que me llamase la atención, pero tampoco es un desastre que desentone con lo visto en pantalla.

Por último, se debe agradecer que al menos siempre se hace el esfuerzo por traer a los actores de voz original en Japonés, y este juego los fans pueden esperar a quienes les dan vida a estos personajes. Eso sí, la parte de los textos falla hacia Latinoamérica, pues aunque tengas tu consola configurada con dicha rama del español, te va a salir el de España. Esto me parece extraño, pues los juegos publicados por SEGA ya nos estaban tomando en cuenta.

Mario Party de anime pero sin el factor más importante, la diversión

En conclusión, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! es un intento por querer salirse de la zona de confort de los juegos de anime, pero el problema es que trata de emular una franquicia muy popular de Nintendo en el proceso. Y sí, existen muchos más títulos party, pero en el gameplay muchos notarán las similitudes.

No habría mucho problema si al final el juego fuera divertido, pero no es el caso, ya que puede volverse repetitivo a las pocas horas, y eso se debe a que no tiene muchos mini juegos y sus tableros no son muy grandes. A eso se suma que le quitan el nivel competitivo por la ausencia de objetos para que los jugadores se perjudiquen entre sí.

Tampoco es un juego que vaya a aportar en cuestión narrativa, ya que no cuenta con modos de historia o similar, eso significa que cualquier persona lo puede jugar sin problemas, incluso si solo conoce a los personajes de vista. En cuanto a los fans de la franquicia, es posible que lo quieran probar por el hecho de venir de su anime favorito.

Lo recomendaría únicamente a las personas fanáticas de los videojuegos de party, pero de una vez deben tener en mente que ni de chiste va a llegar a los niveles de diversión que nos puede brindar uno de Mario. La verdad, me lo pensaría dos veces antes de comprarlo, sobe todo porque en octubre llegará un producto mucho mejor para Switch.

Recuerda que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! llega el 16 de julio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. La versión de Switch ya está disponible.