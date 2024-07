Review – SPY×ANYA: Operation Memories

Los juegos de anime no paran su producción

Estamos ante una era en la cual los videojuegos inspirados en el mundo del anime están renaciendo, y eso lo hemos visto hace poco con lanzamientos como Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, One Piece Odyssey y más recientemente con Sand Land, entregas que podríamos decir, son de calidad dudosa, pues algunos cumplen con ser decentes y otros parece que salieron solamente por cumplir. Esto nos lleva al anuncio de SPY×ANYA: Operation Memories, al cual vimos por primera vez en un Nintendo Direct, mostrando una propuesta que finalmente se sale de los juegos convencionales de este tipo de animación, aunque Spy X Family es más comedia que otra cosa, por lo que también en su contraparte de los juegos el género debía ser único por así decirlo. Para quien no lo sepa, la franquicia de Anya y su familia adoptiva tomó al mundo por sorpresa hace un par de años, y desde ese momento se ha mantenido en el ojo público con dos temporadas de la serie y una película estrenada algunos meses atrás. Razón por la cual no iba a faltar más mercancía pero ahora en forma de videojuego, y no sé si haya sido la mejor idea.

Los meses pasaron desde ese primer vistazo en tráiler, y en un parpadeo el juego ya se puso a la venta, a eso se suma que Bandai Namco nos ha tenido en consideración para un código de análisis. Y sí, ya jugué muchas horas a este título, todo con el objetivo de darles a conocer a ustedes si realmente merece la pena abrir la cartera y probar la primera aventura de la familia Forger en este medio. Como ya lo saben, estaremos checando cada aspecto posible, esto incluye la parte de historia, sonido, rendimiento, progresión y lo más importante de cada juego, la jugabilidad y nivel de entretenimiento. Algo que de una vez les adelanto, no esperen demasiado, pues al tener altas expectativas en lanzamientos de anime, normalmente sucumbirá en decepción de por medio. También se tiene que aclarar, que el juego está siendo abordado por alguien que recientemente se vio la primera temporada de la serie, y también logró entrar al cine a disfrutar la película. Por lo que podríamos decir, les está hablando un nuevo fanático de la saga que al poco tiempo le ha tomado cariño a todos estos personajes.

¿Será que SPY×ANYA: Operation Memories se trate de un buen debut de la familia más extraña de la animación japonesa en el mundo de los videojuegos? O tal vez… ¿Es un producto más que solo han lanzado debido a la gran popularidad que se ganó en este par de años? Bueno, eso lo vamos a averiguar en una nueva Atomix Review que hemos preparado para todos ustedes. Prepara tu mejor kit de espía y algunos dulces también, pues vamos a adentrarnos en el país de Ostania, sitio que no es para nada normal, y en el que vive un agente dispuesto a cumplir su misión que implica tener una familia falsa creada de cero.

Las memorias de Anya son la clave

En SPY×ANYA: Operation Memories la historia es algo sencilla, pero antes hay que dar un poco de contexto de lo que va la serie. En un lugar llamado Ostania, país ficticio, inspirado en la extinta Alemania Oriental,​​ un agente apodado como Twilight, mejor conocido como Loid Forger, comenzó hace algún tiempo con la operación Strix, la cual tiene como meta acercarse con los peces gordos del país.

Para no causar sospechas debe escalar dentro de una escuela, la academia Eden, y para ello se ha visto forzado a crearse una vida que no existe, adoptando a una niña que lee mentes llamada Anya y también casándose con una chica con empleo oculto de asesina a sueldo, Yor Briar; obviamente estos pasados oscuros los desconoce el espía.

Teniendo toda esta información en mente, en el videojuego no se hace un aporte a la serie y tampoco se retoman sus capítulos, sino se trata de una historia independiente que podríamos considerar como relleno. Pues la misión es cumplir con una tarea especial que le han dejado a Anya, y se resume a llevar un diario con las experiencias vividas en su día a día.

Dentro escribirá cómo le ha ido en la escuela con sus compañeros, las conversaciones que tiene con su familia y mascota en el departamento, pero lo que más aportará son las lecciones aprendidas en los paseos en el exterior. Y eso es básicamente lo que veremos dentro del título, el camino de la niña de cabello rosa hacia terminar todas las entradas de sus memorias.

Este sería el primer punto a tomar y decir que no es un juego hecho para personas que quieran conocer la franquicia, pues ya hay algunos elementos establecidos que no se explican; dan por echo que quien juega debe conocer sí o sí a los personajes y porque se unieron a esta familia, incluyendo a Bond, el perro que tiene visiones del futuro.

Como dije, la historia realmente no aportada nada y no vuelve a contar los acontecimientos del manga, pero sí es necesario ver de menos la primera temporada para tomar el juego, pues el jugador podría perderse totalmente. En esta parte creo que sí se está flaqueando, ya que aleja a las personas quienes pueden tener el interés de un primer acercamiento a la franquicia.

De una vez los digo, si nunca has tenido con contacto con la narrativa previa, es muy probable que te pierdas, dado que los personajes no se están conociendo ni nada parecido, ya saben quién es cada quién.

Simulador de vida y compilación de mini juegos

Creo que si tuviéramos que encasillar a SPY×ANYA: Operation Memories en un género de videojuegos, se le puede meter en el de simulador de vida, ya que pasaremos por actividades cotidianas de un personaje. Además de que tiene ciertos elementos que pueden recordar a la franquicia de Atlus más famosa del momento, hablo de Persona.

Dentro de las mecánicas debemos cumplir con un ciclo de días, los cuales progresan al realizar actividades dentro de diferentes escenarios con nuestro avatar principal, en este caso se trata de Anya. La manejaremos en perspectiva de tercera persona, interactuando con objetos y otros personajes del entorno, algunos genéricos y otros principales de la serie.

El objetivo en sí es tomarse fotos dentro de los entornos, y al igual que en juegos como Pokémon Snap, las imágenes mejor centradas y con un evento especial nos darán más puntos, los cuales a su vez nos sirven para comprar objetos claves y cosméticos para vestir a la familia entera, incluyendo al simpático Bond.

Hay que centrar nuestra atención en los objetos principales, pues son los que realmente nos dejarán progresar, ya que todos los escenarios que la familia puede explorar se van a ir abriendo poco a poco. Eso sí, no podemos viajar a donde queramos en el momento que se nos antoje, pues como dije, las cosas se dividen en días.

Primero, debemos pasar por segmentos escolares, así que Anya debe ir a clases y convivir con los compañeros, esto para ir generando vínculos al estilo persona con conversaciones. Por su parte, también le podemos tomar fotos interactuando en el colegio, y esto no solo nos da puntos para comprar objetos, sino también conseguir Eurekas, que ayudarán más tarde a probar los diferentes mini juegos.

Después de pasar por dos días de clases, regresar a la casa e interactuar con Yor y Loid, será momento de tomarse un descanso, y aquí es donde finalmente podemos ir hacia las diferentes ubicaciones. En estos sitios en donde usaremos los objetos clave para tomar fotos especiales, y una vez abarquemos los tres de cada área es que podemos seguir a más mapas. Eso sí, estamos limitados a dos acciones por segmento, haciendo que tengamos que volver al menos una vez a cada uno.

También, antes de ir a dormir podemos probar alguno de los diferentes mini juegos, cada uno precisamente nos va a costar 100 Eurekas, y estos tienen tres niveles de dificultad, pero no van a estar desbloqueadas desde un inicio. Será necesario volver de vez en cuando a estas pruebas, que a la vez se desbloquean con progresar en la historia.

Vale la pena mencionar, que la variedad es muy generosa, pues podemos pasar a un juego estilo sigilo con Loid, un hack and slash con Yor, un runner con Anya y Bold, entre otros que definitivamente nos hacen salir de la rutina de pasar día tras día en la aventura principal; en total son quince, y se pueden practicar aunque no tengamos las Eurekas suficientes, pero eso conlleva que no nos den puntos para la tienda.

Con esto la jugabilidad total ya se habría quedado cubierta, y creo que el punto negativo de este juego es que a las dos horas de haber comenzado ya pasamos por todo lo que tiene para ofrecer. Eso me hace pensar que hay potencial desperdiciado, más por el hecho de que hubiera estado bien que se integraran misiones con Loid y Yor en el argumento, pero todo se reduce a mini juegos que nos dan la prueba de que había algo más ambicioso.

No creo que sea mal juego, pero su talón de Aquiles es precisamente que se vuelve repetitivo al poco tiempo. Entonces, yo diría que lo mejor sería consumirlo de forma gradual, pasar 2 o 3 ciclos al día de la familia con algunos mini juegos en el medio, y dejarlo para otra sesión más tarde, de lo contrario el usuario seguramente se aburrirá si lo quiere maratonear.

Música de espías, gráficos expresivos

En la parte gráfica de SPY×ANYA: Operation Memories, hay dos vertientes, ya que los escenarios lamentablemente se ven algo genéricos a pesar de venir del anime, pues se sienten vacíos por la cuestión de gameplay. No se sienten muy vivos que digamos, esto por la ausencia de NPC’s, ya que usan realmente pocos y estos no lucen necesariamente distintivos.

Tampoco puedo culpar propiamente al videojuego, dado que se nota no le metieron el presupuesto que seguramente le dieron al próximo Dragon Ball Sparking! Zero, y es que para empezar no cuesta $60 USD, sino $50, algo que se podría pagarse por alguien que sea fan, pero que también es algo caro a su manera. Aún con esto, se hubiera agradecido que le metieran más amor a crear a los entornos y que no se apreciaran tan planos; al menos son coloridos.

En la contraparte tenemos los modelos de personajes principales, y aquí no hay falla, están muy bien hechos, y así es justo cómo imagine que se verían animados con el ya tan usado cel-shading en los juegos de anime. Todos cuentan con sus expresiones características de la serie y eso me ha gustado mucho, por lo que tenemos a un Loid serio, una Yor preocupada y a Anya no le podían faltar sus caras memes que se usan por todo interne, ahí no hay queja alguna.

La parte del rendimiento está a debate, y es que en Nintendo Switch, versión en la que le hemos hecho análisis al título, no va muy bien que digamos, es decir, corre a 30 FPS que se caen en varios momentos y la resolución ni de chiste llega a 1080p en dock y de los 720p en la híbrida ni hablamos. Entonces, creo que si llegara a recomendar el juego, la plataforma no sería la de la gran N, tomaría el camino hacia PS5, en donde se juega a 4K y 60 FPS.

Claro, a quien los aspectos técnicos no le molesten realmente y no tienen otra consola más que Switch, pueden tomar la decisión de comprarlo, pero se deben atener a no contar con la calidad más notable. Ya quedará en lo que cada quién prefiera, al menos yo no gastaría tanto dinero en un producto al que le faltó tal vez algo de optimización para que fuera una experiencia fluida.

La aventura de Anya va claramente dirigida a los fans

En conclusión, SPY×ANYA: Operation Memories es un juego que podría valer la pena, pero solamente para quienes ya tengan un conocimiento de la serie, dado que dan muchas cosas por sentado en cuanto a personajes. No te explican mucho quienes son realmente, asumen que ya conoces las identidades y trasfondos de cada uno de ellos, por lo que si quieres que sea tu primer paso en la franquicia no es el camino correcto.

La jugabilidad tiene potencial, ya que esa mezcla de simulador de vida con la suma de mini juegos no está mal; aunque agregarle puzzles o algo parecido ni hubiera estado nada mal. También, sé que Anya es quien debe destacar aquí, pero tal vez más participación de Loid y Yor en la parte jugable se hubiera agradecido, ya que disfruté sus mini juegos.

Para ser el primer videojuego de esta familia particular, creo que el intento no estuvo mal del todo, pero el problema surge cuando se terminan las opciones y se vuelve un ciclo repetitivo. En cuanto a la parte gráfica, siento que pudieron dar más de sí en los escenarios, por el contrario, los modelados de personajes principales son my buenos.

Si eres super fan y vas con la mentalidad de que será un producto al que se le pueda llamar aceptable como videojuego, es posible que lo encuentres entretenido, aunque yo diría que debe consumirse lento para no encontrarlo aburrido. En el otro lado de la moneda, si no conoces este anime y lo quieres abordar desde aquí, mejor échale un ojo a la primera temporada antes y ya después decide si quieres jugarlo o no.

SPY×ANYA: Operation Memories está disponible en PS4, PS5, Nintendo Switch y PC.