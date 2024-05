Akira Toriyama dejó mensaje antes de la salida de Sand Land

Hace poco más de una semana se ha lanzado finalmente el juego de Sand Land, adaptación del manga de Akira Toriyama de corta duración que ha tenido un renacimiento después de haber sido lanzada originalmente en las revistas de Shonen Jump justamente en el año 2000. Y para celebrar su salida, Bandai Namco ha lanzado un mensaje especial que el creador de la saga dejó antes de su fallecimiento, incluso lo hizo sin haber probado el videojuego en su fase presuntamente terminada.

Toriyama admitió no haber tenido tiempo suficiente para revisar toda la jugabilidad pero lo que alcanzó a ver del juego lo elogió por expandir su manga estilo de Mad Max, diciendo que es un título independiente de alta calidad, así como un lanzamiento de rol de acción altamente satisfactorio. Por lo que los fans lo van a querer probar sin dudarlo.

