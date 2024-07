En 2014, se reveló que una película de Metal Gear Solid ya estaba en desarrollo. Han pasado 10 años desde este anuncio, y esta esperada adaptación aún no llega a las salas de cine. Afortunadamente, el proyecto no está muerto. No solo hace un par de años se reveló al actor que le dará vida a Snake, sino que recientemente se compartieron detalles adicionales sobre el estado de esta cinta.

En una reciente entrevista con GAME, Avi Arad, el productor de esta adaptación, reveló que actualmente se está trabajando en un guion para la cinta, y los responsables están haciendo todo lo posible para sorprender a los fans y honrar la serie de Konami. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Estamos trabajando un poco más en el guión, pero no puedo hablar de ello todavía. Creo que todos estarán muy emocionados y sorprendidos. Estas son películas que quiero hacer lo mejor posible, ¿sabes? Creo que hacer bien Metal Gear obviamente será increíble porque creo que es mucho más meditativo que algunas de las otras adaptaciones. Personalmente, quiero que sea fantástico”.

Previo a estas declaraciones, la última pieza de información que tuvimos sobre esta cinta fue una pequeña declaración por parte de Oscar Issac, elegido para interpretar a Snake en esta adaptación, sobre lo emocionado que estaba por tomar este rol. Lamentablemente, parece que este proyecto aún está a varios años de distancia.

Considerando la obra que se está tratando de adaptar, es muy probable que Arad y su equipo están haciendo todo lo posible por ofrecerle al público una digna representación del trabajo de Hideo Kojima, una tarea que es todo menos sencilla. En temas relacionados, productor de Metal Gear quiere volver a trabajar con Kojima. De igual forma, Konami realiza importante cambio a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Nota del Autor:

Tal vez la larga espera sea buena al final del día. Actualmente, estamos viendo un periodo de muy buenas adaptaciones de videojuegos, por lo que esto podría beneficiar a la perspectiva que tienen los guionistas y directores sobre el trabajo que tienen que llevar a cabo.

Vía: Game