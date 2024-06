Productor de Metal Gear quiere que Kojima regrese

Parece broma, pero desde hace aproximadamente 10 años que Hideo Kojima dejó Konami y con ello la serie que creó dentro de la empresa, Metal Gear Solid, la cual a día de hoy no ha ofrecido ningún tipo de juego nuevo, solo las fallidas colecciones del año pasado y el remake de Snake Eater que está en producción en este momento. Y el no querer no hacer algo innovador nos da una señal bastante clara, que no quieren estropear el camino que se forjó y tener a fans enojados por esa misma razón.

De forma reciente, el productor actual de la saga, Noriaki Okamura, ha mencionado en una transmisión en vivo mencionó su anhelo de que le gustaría que Kojima volviera a la franquicia, esto con el fin de darle una continuación a las aventuras de Solid Snake y Big Boss, dado que por ahora todo está detenido. Además, sería una buena manera de que Konami retome el camino en el negocio de los juegos, pues a pesar de tener intentos nada ha podido regresarlos a la relevancia que tuvieron hace décadas.

Acá lo que mencionó:

Pero hablando por mí, personalmente, nada me gustaría más que volver a trabajar con el Sr. Kojima y el resto del equipo. Si eso pudiera suceder, ese sería el sueño. Pero la gente ha pasado a cosas nuevas y a nuevos compromisos, y esa es simplemente nuestra realidad actual. No podemos simplemente dar por sentado que todos volverán a trabajar con nosotros o depender completamente de ellos.

Descripción de Kojima:

Hideo Kojima es un destacado diseñador de videojuegos japonés, conocido principalmente por crear la icónica serie de videojuegos Metal Gear. Nacido el 24 de agosto de 1963 en Setagaya, Tokio, Japón, Kojima ha sido una figura influyente en la industria de los videojuegos durante varias décadas. Su trabajo es ampliamente reconocido por su enfoque innovador en la narrativa, el diseño de personajes y las mecánicas de juego. Comenzó su carrera en la industria de los videojuegos en Konami en 1986. Su primer gran éxito fue el lanzamiento de Metal Gear en 1987 para la consola MSX2. Este juego introdujo el género de acción sigilosa, permitiendo a los jugadores evitar enemigos en lugar de enfrentarlos directamente. El verdadero reconocimiento internacional llegó con Metal Gear Solid para la PlayStation en 1998. Este título fue revolucionario por su narrativa cinematográfica, personajes profundos y complejos, y un enfoque en el sigilo y la estrategia. La serie continuó con numerosos títulos aclamados, incluyendo Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, y Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. En 2005 fundó Kojima Productions, un estudio dentro de Konami. Sin embargo, en 2015, tras una serie de desacuerdos y disputas con Konami, Kojima dejó la empresa. Posteriormente, relanzó Kojima Productions como un estudio independiente.

Por ahora Metal Gear Solid Delta: Snake Eater está en desarrollo para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nota del autor: Es muy complicado que Kojima quiera regresar en estos momentos, pues no creo que siga en los mejores términos con Konami. A eso se suma que está ocupado en el desarrollo de Death Stranding 2 y el exclusivo de Xbox.