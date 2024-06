Nintendo revela nueva opción para comprar juegos digitales

Los tiempos van cambiando y con ello la forma de comprar videojuegos es diferentes, pues desde ya algunos años se venden los códigos para agregar dinero a las carteras digitales, ya sea desde tarjetas de Steam o hasta de dinero virtual en Nintendo, PlayStation y Xbox. Y ahora, parece que la compañía de Mario quiere dar un paso más allá, dado que ofrecen una opción para regalar títulos que no necesariamente incluye ir a una tienda comprar el juego con la caja y entregarlo a la persona querida.

Mediante My Nintendo Store, los usuarios de Japón tienen la opción de comprar una pequeña caja de regalo, en la cual los usuarios pueden meter una tarjeta eShop especial de algún juego a seleccionar, misma que va a adornada con la temática de Mario y se trata de un cubo misterioso de la misma. Dentro estará el código con el juego elegido y el usuario solo tiene que hacer el canje correspondiente en la tienda digital para empezar a jugar sin ningún tipo de problema.

El set de regalo ya se encuentra disponible en la tierra del sol naciente, esto con 24 juegos diferentes, con también la opción de comprar ciertos DLC como los de Pokémon. Tiene un precio 550 yenes, y dependiendo de cada juego este tendrá el coste adicional en el momento que se compre.

Aquí la descripción de My Nintendo Store:

My Nintendo Store es la tienda en línea oficial de Nintendo, donde los usuarios pueden comprar una variedad de productos relacionados con Nintendo. Esto incluye consolas de videojuegos, juegos, accesorios, artículos de merchandising, y contenido digital. Ofrece una experiencia integral para los fanáticos de Nintendo, proporcionando una amplia gama de productos y servicios directamente desde la fuente oficial.

No está de más comentar, que la tienda oficial en línea solo se encuentra en Estados Unidos, al menos para el territorio americano que también incluye Canadá. En latam no la tenemos, y es muy posible que su integración no pase pronto.

