KidZania deja a niños trabajar como desarrolladores de Nintendo

Para quien no tenga conocimiento, en el mundo existe una franquicia llamada KidZania, la cual está enfocada a los niños y ofrecer un espacio para que los infantes se desempeñen en diferentes oficios, los cuales van desde ser un bombero hasta agentes de policía con todo y su propia estación. Este concepto ha estado presente desde hace décadas, y de hecho en México hay uno de estos lugares que podríamos llamar como parque temático dedicado a los más pequeños del hogar.

No está de más decir, que hay 26 sitios KidZania en todo el mundo, mismos que dejan a los niños probar oficios de todo tipo y estos van cambiando según la región donde esta presente el establecimiento. Pero vale mucho la pena resaltar que en los establecidos en Japón (Tokyo y Koshien), hay una colaboración Nintendo para ofrecer una experiencia de desarrollador de juegos para sus jóvenes asistentes que aspiren algún día trabajar de verdad con los grandes de Kyoto.

Lo más curioso, es que dejan a los chicos usar el software de Game Builder Garage de Switch para crear su juego, y así presentarlo a los compañeros, así como se llevan un pequeño regalo por parte del staff cuando terminan la experiencia.

I took the kid to KidZania Tokyo today, which is a mini city for kids where they can work jobs, bank, shop, etc but they also had a job working for Nintendo as a game dev. pic.twitter.com/slbPERK87P

— Shane Lynch (@iequalshane) June 26, 2024