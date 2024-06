Éstos son los desarrolladores de Metroid Prime 4

Metroid Prime 4: Beyond se posiciona como uno de los juegos más grandes en la historia de Nintendo y Retro Studios. Si bien han pasado muchos años desde la revelación de este título, no fue sino hasta hace poco que tuvimos un vistazo a este proyecto. Aunque ya sabemos que el estudio de Texas está a cargo del proyecto, desde hace tiempo se han sumado desarrolladores sumamente talentosos que han trabajo en títulos como Halo Infinite, The Last of Us, el remake de Demon’s Souls, y más.

Si bien por año no tuvimos información sobre el juego, sitios como LinkedIn nos dieron un pequeño vistazo al equipo que está trabajando en Metroid Prime 4: Beyond. De esta forma, ya sabemos que personas como Kyle Hefley, quien trabajó en Halo 4, Halo 5 y Halo Infinite, está involucrado en este nuevo proyecto como artista jefe de personajes, mientras que Jon Marcella, quien estuvo en Santa Monica durante una década y participó en God of War III y God of War: Ascension, está en Retro Studios como diseñador de entornos.

En las listas de desarrolladores también encontramos nombres como:

Nathan Ramos, de The Callisto Protocol, Horizon: Forbidden West, como productor senior

Sasha Nodia, del remake de Demon’s Souls, como artista principal de entorno externo,

Kevin Decatoire, de New World, Diablo Immortal, como artista conceptual

Steven Ray, de The Last of Us: Parte 1 y 2, Crash Bandicoot 4, como animador.

Mookie Weisbrod, de Star Wars: The Old Republic, como animador principal senior

Shawn Melchor, de Epic Mickey 1 y 2, como artista conceptual

Marina Czarnecki, de Apex Legends, como artista 3D

La lista es enorme, y como era de esperarse, aquí también encontramos personal que ha trabajado en previos proyectos de Retro Studios, como la saga de Metroid Prime y los títulos de Donkey Kong Country. De esta forma, Metroid Prime 4: Beyond se posiciona como un proyecto con mucho potencial. Te recordamos que esta entrega estará disponible en algún punto del 2025. En temas relacionados, ¿el gameplay de Metroid Prime 4 estuvo capturado en Switch? De igual forma, este sería el último juego del Switch actual.

Nota del Autor:

Metroid Prime 4 Beyond podría ser el mejor juego de Retro Studios. Todo el talento que tiene el estudio es más que suficiente para entregarnos una experiencia inigualable, especialmente considerando que este podría ser el último juego first party del Switch.

Vía: VGC