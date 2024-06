El 3 de marzo de 2017 llegó al mercado el Nintendo Switch, una consola que ha definido a toda una generación en esta industria. Ahora, el 2025, ocho años después de su lanzamiento, será el último periodo en donde esta plataforma reciba juegos, y la comunidad ya ha seleccionado al título con que el que despedirán esta amada pieza de hardware, y se trata de Metroid Prime 4: Beyond.

Poco después de la revelación de que la nueva aventura de Samus llegará al Nintendo Switch en 2025, el usuario conocido como Mlickles en Twitter, compartió el siguiente mensaje, el cual inspiró a toda la comunidad:

“El Nintendo Switch de 8 años correrán Prime 4 como si fuera su misión final”.

8 year old nintendo switches are going to be running prime 4 like it's their final mission — Mlick (@Mlickles) June 18, 2024

Sin saberlo, Mlickles comenzó un meme, puesto que la comunidad ha dejado en claro que el último juego que disfrutarán en el Switch será Metroid Prime 4: Beyond, y lo harán como si fuera la última misión de un soldado que ha visto demasiadas guerras. Esto es algo que los fans dejaron en claro en redes sociales:

“Mirando mi Nintendo Switch después de vencer a Metroid Prime 4”.

Looking at my Nintendo Switch after beating Metroid Prime 4. https://t.co/Pb1RL8NbMb pic.twitter.com/LPYXk6fEJa — ArbiterSkyward (@ArbiterSkyward) June 18, 2024

“Los Switches de lanzamiento escuchará esto a medida que se carguen las últimas secciones:”

Launch Switches gonna be hearing this as those last sections load up: https://t.co/MyU3P9DpSo pic.twitter.com/0ajxTEQC2h — M.o.D (@Master_Of__Dark) June 18, 2024

“Un pequeño bug dentro de un Switch de 8 años jugando Prime 4”.

A small bug waltzing inside a 8 Year Old Switch playing Prime 4 pic.twitter.com/e7pB5HyGsK — Dunno (@ZetaDunno) June 18, 2024

“Adiós a mi Nintendo Switch tras vencer a Metroid Prime 4”.

Goodbye to my Nintendo Switch after beating Metroid Prime 4. pic.twitter.com/OJtaIiIzGD — Vikas (@thunderxstorm07) June 18, 2024

Si bien no es algo ver que una consola reciba una última gran exclusiva antes de saltar a la siguiente generación, como lo vimos con The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima con el PlayStation 4 en 2020, el hecho de que Metroid Prime 4 se anunció en el 2017, mismo año en el que llegó el Switch al mercado, ha convertido en este título en la perfecta forma de cerrar este capítulo en la historia de Nintendo.

Si bien no sabemos la fecha de lanzamiento exacta, sabemos que Metroid Prime 4: Beyond llegará al Nintendo Switch en algún punto de 2025, y no se descarta la posibilidad de que también esté disponible en la siguiente consola de la Gran N. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer vistazo oficial a esta entrega. De igual forma, ¿la revelación de Metroid Prime 4: Beyond estaba corriendo en Switch?

Nota del Autor:

Es poético que el último juego first party del Switch sea uno de los primeros que se anunciaron para la consola. Esto no solo ha creado hype, sino que ahora existe la posibilidad de que Metroid Prime 4: Beyond se convierta en la entrega más exitosa de la serie.

