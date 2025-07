Revelan por qué Leon no será protagonista de Resident Evil 9: Requiem

Es un hecho que el mejor juego revelado en verano de este año ha sido Resident Evil 9: Requiem, el cual está generando demasiada expectativa entre los fans quienes ven algo extraño en tener a una nueva protagonista que no se relaciona mucho con los personajes estelares de la franquicia, lo cual ya había pasado con Ethan Winters anteriormente. De hecho, llega la duda de por qué no utilizaron a uno de los agentes más conocidos de dicho universo, pues no ha salido en la saga desde hace años, excluyendo los remakes.

El director del juego nuevo, Koshi Nakanishi, ha explicado por qué Leon S. Kennedy no fue elegido como protagonista de esta entrega. Aunque es uno de los personajes más queridos de la saga, Nakanishi considera que Leon “no es un buen candidato para el terror”, debido a su carácter rudo. En un video reciente, el director comentó que “nadie quiere ver a Leon asustado por cualquier cosa” y que su actitud fuerte e inquebrantable lo aleja del tipo de personaje que puede generar una verdadera experiencia de horror. Por ello, el equipo optó por una protagonista completamente nueva: Grace Ashcroft, una analista del FBI con personalidad introvertida y temerosa. El productor Masato Kumazawa también ahondó en esta decisión desde el blog de PlayStation. Señaló que el objetivo con Requiem es volver a centrarse en el terror, y para ello necesitaban una figura con la que los jugadores pudieran identificarse fácilmente. Grace representa esa vulnerabilidad: su respiración se agita en pasillos oscuros, salta cuando aparece un enemigo y muestra miedo real, lo que permite una inmersión más intensa en la atmósfera de la historia. Así, Resident Evil 9: Requiem propone un enfoque más emocional y aterrador al dejar de lado a personajes como Leon o Chris Redfield, quienes ya son veteranos curtidos que rara vez muestran temor. Recuerda que será lanzado el próximo 27 de febrero de 2026 para PS5, Xbox Series X/S y PC. Vía: EG Nota del autor: Hubiera estado cool ver a alguien conocido de la franquicia. Sin embargo, puede que un nuevo comienzo valga la pena al final.