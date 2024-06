Shigeru Miyamoto revela en qué está trabajando ahora

Es bien sabido que en estos momentos Nintendo tiene algunos directos que son la cara de la compañía, una de esas personajes es ni más ni menos que Shigeru Miyamoto, quien le dio forma a las dos franquicias más famosas de esta, Super Mario Bros. y The Legend of Zelda. Aunque los años no han pasado en vano, y cada vez lo vemos menos involucrados en el desarrollo de juegos, lo que ha llevado a la pregunta de qué se encuentra haciendo en estos momentos en la compañía de color rojo.

Hace poco se ha llevado a cabo la 84a reunión de accionistas de la empresa, en la cual además de hablar sobre temas financieros, también se comenta el potencial enorme que tienen las nuevas generaciones de desarrolladores, pues algunos novatos han sabido destacar en ciertos juegos. De hecho, unos años atrás también se elogió el trabajo del equipo que desarrolló el primer Splatoon, los cuales muchas personas eran nuevas en ese momento y lograron captar la atención de la gente con el mundo de los Inkling.

Dentro de esta conferencia Miyamoto ha elogiado el gran equipo con el que cuentan para crear nuevos videojuegos, dado que recientemente se ha lanzado juegos excelentes como Super Mario Bros. Wonder, donde obviamente hay algún tipo de supervisión por grandes como Takashi Tezuka. A eso se ha mencionado que el creador del fontanero de momento está ocupado con la aplicación de Pikmin Bloom, y es que es la saga a la cual le ha prestado mucho más atención en los últimos tiempos.

También, debemos recordar que está creando con Illumination Studios la segunda película de animación de Mario y la primera de live action de The Legend of Zelda con Sony. Él se encarga de tomar decisiones en cuestiones de lore, para que no tenga incoherencias en cuanto al mundo que ha forjado Nintendo con el pasar de los años. En resumen, no quiere que pase lo mismo de 1993, cuando llegó la producción cinematográfica de la franquicia del fontanero que fue de lo más repudiada.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Es un poco triste que ya no lo tengamos trabajando en juegos, pues ni siquiera estuvo como productor en Pikmin 4. Entonces, esperemos que algún día regrese en algún Zelda o similar.