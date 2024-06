Los juegos son la principal fuente de entretenimiento en latam

Un informe conocido como Pesquisa Game Brasil (PGB), ha destacado cómo los videojuegos continúan siendo una de las principales formas de entretenimiento en Latinoamérica. Información que es respaldado por el 85.4% de los encuestados en Brasil, 78.8% en México y 79.2% en Perú, quienes afirmaron que este negocio es una de sus principales fuentes de diversión, representando un notable aumento respecto al año anterior y probablemente al que sigue.

Para quien no lo sepa, Pesquisa Game Brasil (PGB) es un estudio anual que recopila datos sobre el consumo de juego en Brasil y otros países de América Latina como Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Este fue desarrollado por SX Group y Go Gamers en colaboración con Blend New Research y ESPM. Proporciona una visión detallada de los trends y comportamientos de los usuarios, siendo una herramienta invaluable para entender el mercado en la región y sus impactos en la sociedad.

Datos de los hallazgos principales:

– Edades: En Colombia, el 17.3% de los usuarios tienen entre 20 y 24 años. En Perú, este grupo va hacia el 16.7%. En México, el 15.4% de los jugadores tienen entre 35 y 39 años. En Chile, el grupo de 30 a 34 años representa el 14.2%, mientras que en Argentina, el 12.4% de los jugadores tienen entre 35 y 39 años.

– Diversidad: En Perú, el 60.9% de los jugadores son hombres, mientras que en México, la mayoría son mujeres (51.4%) o al menos eso se menciona en los datos.

– Pertenencia a equipos: La identificación con clanes o equipos está en aumento, con un 60.6% de los jugadores mostrando con orgullo los nombres de los equipos a los que pertenecen o apoyan.

– Esports: En México, el 63% de los encuestados conoce los deportes electrónicos, en Perú, el 56.1% es espectador y el 39.2% practica alguna disciplina de esports.

De hecho, PGB llevó a cabo un panel en Gamescom Latam 2024 en São Paulo, Brasil, el 27 de junio. En la conferencia se presentó una parte de la versión latinoamericana del estudio PGB LATAM 2024. Esta fue la primera vez que se distribuyó de forma gratuita desde su inicio en 2017, un cambio más que notable.

Esto dijo Guilherme Camargo, socio de SX Group y profesor del programa de posgrado en ESPM:

Los videojuegos están desempeñando un papel cada vez más importante en la vida diaria de los jugadores brasileños, ya sea en títulos móviles, juegos inmersivos o en experiencias competitivas en línea o cooperativas.

Con la información en mente, es posible que los videojuegos poco a poco sigan consumiendo a otras ramas del entretenimiento como la propia música y el cine, dado que en algunos títulos incluso ya hay conciertos de bandas conocidas, y eso lo vimos de forma reciente con Metallica en Fortnite.

Vía: Comunicado

Nota del autor: Es muy positivo que los videojuegos sigan teniendo impulso en latam. Eso también lo digo en la parte del desarrollo, y no únicamente como un sistema de entretenimiento para la gente.