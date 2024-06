Insomniac responde a petición de llevar Sunset Overdrive a PS5

Parece broma en estos momentos, pero hace algunos años Insomniac Games lanzó un videojuego exclusivo para el Xbox One, Sunset Overdrive, el cual recibió un trato injustos por parte de los usuarios, dado que no se le hizo mucho caso a pesar de tener mucha publicidad de por medio. Y ahora que la compañía pertenece a PlayStation, muchos están pidiendo a gritos que se haga un port del mismo pero para PS4 y PS5, después de todo Microsoft por alguna razón no se quedó con la propiedad intelectual.

Justamente hace nada de tiempo, la compañía ha lanzado algunos posts que celebran el 30 aniversario de la fundación del estudio de desarrollo, recordando muchos juegos como Ratchet and Clank, pasando por la saga de Spider-Man, Spyro The Dragon y hasta Sunset Overdrive, lo cual sorprendió a los fans. Y justo en su mención, les han preguntado si tienen en sus planes hacer el port antes mencionado, teniendo una respuesta corta pero que da a entender que no tienen mucho interés en hacerlo.

We're busy with Marvel's Wolverine! — Insomniac Games (@insomniacgames) June 25, 2024

Por lo que se aprecia en la respuesta que le ha mandado Insomniac Games, por ahora están muy ocupados con Marvel’s Wolverine, título que está pasando por un momento de polémica fuerte, dado que algunos gameplays se han filtrado en línea, aunque se ven de etapas muy tempranas del desarrollo. La filtración empezó a finales del 2023, con una advertencia previa por parte de un grupo de hackers, petición que no fue atendida por Sony y al acto liberaron mucho contenido en línea para demostrar su veracidad.

Insomniac Games es una reconocida empresa desarrolladora de videojuegos con sede en Burbank, California, fundada en 1994 por Ted Price. La compañía ha ganado fama y prestigio en la industria de los videojuegos por su capacidad de crear títulos exitosos y aclamados por la crítica, especialmente en colaboración con Sony Interactive Entertainment. Es conocida por su enfoque en la creatividad, la calidad y la innovación. La empresa ha mantenido una reputación de ser un excelente lugar para trabajar, con un enfoque en mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal de sus empleados. Ha dejado una marca indeleble en la industria de los videojuegos a través de sus franquicias icónicas y su capacidad para desarrollar juegos técnicamente avanzados y creativamente ricos. Su colaboración continua con Sony ha resultado en algunos de los títulos más memorables en la historia de PlayStation.

Recuerda que Sunset Overdrive está disponible en consolas Xbox, PC y Game Pass.

